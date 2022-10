Portiere da record in Terza categoria, para 4 rigori in una partita: “Una cosa mai vista” L’impresa del portiere della Polisportiva Bettola Farini è da primato. Spulciando gli almanacchi, rispetto alle statistiche note, finora mai a nessun estremo difensore erano riuscite le prodezze di Giovanni Gaudenzi. In 90 minuti al massimo erano stati 3 i rigori neutralizzati.

Giovanni Gaudenzi, portiere della Polisportiva Bettola Farini che ha parato 4 rigori in una stessa partita (immagine tratta dal profilo Facebook).

Quattro rigori parati in una stessa partita e nei 90 minuti regolamentari. Giovanni Gaudenzi, 27enne, è il portiere della Polisportiva Bettola Farini che ha fatto la storia a suo modo: senso della posizione, intuito, un pizzico di fortuna che non guasta mai, mani calde e gambe pronte a scattare, sguardo fisso sull'avversario che è a undici metri da lui per capire come calcerà.

Uno, due, tre, quattro volte: nessun calciatore della Virtus Piacenza riuscirà a demolire quel muro che si staglia davanti e nel campionato di Terza categoria lo scontro al vertice tra i due club del Picentino finisce in parità (1-1). "È stato un vero eroe – le parole del presidente, Fabrizio Alberici, riportate dal giornale liberta.it di Piacenza -. Gaudenzi non solo è un para-rigori straordinario, ma anche un ragazzo d'oro, che merita questa vetrina. Siamo orgogliosi di lui e festeggiamo come se avessimo conquistato i 3 punti".

Roba da record. Roba da fare impallidire colleghi illustri che, senza contare la lotteria dei tiri dal dischetto per decidere le sorti di una gara e di una qualificazione, si sono fermati al massimo a tre conclusioni neutralizzate. "È una cosa che non avevo mai visto prima – è il commento del diesse Alessandro Rebecchi raccolto da sportpiacenza.it -. Non sono nemmeno sicuro che qualcosa del genere si sia mai verificata sui campi dei professionisti. Un portiere che para quattro rigori è un evento unico".

Spulciando gli almanacchi, rispetto alle statistiche note, finora mai nessun portiere era riuscito in un'impresa del genere. Al massimo sono stati 3 i penalty sventati nel corso di una stessa gara. Il belga Jean François Gillet, lo scozzese Cameron "Cammy" Bell e lo spagnolo Sergio Herrera sono stati i protagonisti delle prodezze più esaltanti. Nel 2015 l'ex numero uno di Bari, Monza, Treviso, Bologna e Torino blinda la porta del suo Mechelen e salva il pareggio contro l'Anderlecht opponendosi ai tiri dal dischetto di Praet (ex di Samp e Toro oggi al Leicester), Okaka (con un passato recente in A con l'Udinese) e Tielemans.

Nel 2016 nella First Division scozzese è Bell ad abbassare la saracinesca contro la quale andranno a infrangersi i rigori battuti dal Dunfermline. Reilly, Clark e McCullan non riusciranno a superare il numero uno del Dundee che grazie ai miracoli del numero uno vincerà in trasferta col minimo scarto (0-1).

A replicare l'impresa nel 2017 è Sergio Herrera che nella Segunda Division spagnola consegna tre punti all'Osasuna nella trasferta di Cadice. Para in serie la conclusione di Aitor Garcia nel primo tempo e nella ripresa il doppio tentativo di David Barral (dopo che l'arbitro aveva annullato la prima parata perché un difensore era entrato in area in anticipo).

Possibile non vi sia un portiere che abbia fatto meglio? Le cronache raccontano di Daniel Batz, il portiere dei dilettanti del Saarbrücken che in un incontro di Coppa di Germania neutralizzò cinque rigori: uno nei 90 minuti e altri quattro nella serie a oltranza che vide soccombere il Fortuna Düsseldorf dal dischetto.