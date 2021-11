Politano positivo al Covid, Inter-Napoli perde il grande ex: “Regolarmente vaccinato, è asintomatico” Matteo Politano regolarmente vaccinato, è risultato positivo al Covid. Il Napoli ha annunciato che l’esterno offensivo sarà costretto a saltare il match con l’Inter.

A cura di Marco Beltrami

Il big match tra l'Inter e il Napoli perde uno dei suoi protagonisti. Matteo Politano infatti è risultato positivo al Covid e sarà dunque costretto ad un periodo di stop forzato, tutto da valutare. A fare il punto sulle sue condizioni ci ha pensato il club azzurro che ha spiegato come il duttile esterno offensivo "regolarmente vaccinato", è asintomatico. Una beffa per il grande ex della partita che alla vigilia aveva infiammato la sfida, parlando anche del suo passato.

Brutte notizie dunque in casa Napoli alla vigilia di Inter-Napoli, uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Luciano Spalletti non potrà fare affidamento su Matteo Politano, risultato dunque positivo. Il club azzurro infatti ha annunciato: "La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare". Prima della trasferta in terra lombarda dunque, saranno effettuati anche altri esami sul resto del gruppo con la speranza di scongiurare altri casi: "Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano".

Proprio nelle scorse ore Politano aveva parlato dell'ottimo avvio di stagione suo e del Napoli, cancellando anche il suo passato in nerazzurro. Spalletti ha dimostrato di nutrire grande fiducia nell'attaccante che ha schierato in 16 occasioni, ripagato da 2 gol e 4 assist. Il classe 1993 rientrava tra i possibili titolari del Napoli contro l'Inter, nel big match in programma domenica 21 novembre alle ore 18 in un ipotetico tridente con Osimhen e Insigne. Ora il tecnico, altro ex del match, dovrà optare per una soluzione alternativa. Potrebbe dunque esserci spazio per Lozano, costretto agli straordinari.

(in aggiornamento)