Polissya Zhytomyr-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Alle 21:00 la nuova Fiorentina di Stefano Pioli scende in campo per sfidare il Polissya Zhytomyr, formazione slovacca. Trasferta valida come gara di andata dei preliminari di Conference League, in diretta esclusiva in TV e streaming per gli abbonati Sky.

La Fiorentina di Stefano Pioli è pronta al suo debutto in Conference League 2025-2026 con la partita d'andata dei preliminari che vedrà i viola affrontare il Polissya Zhytomyr. Esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio oltre che on demand su NOW.

Un match tutt'altro che difficile per la Fiorentina ma pur sempre un ostacolo da superare con il massimo della concentrazione per evitare problemi e imprevisti: la nuova squadra affidata a Stefano Pioli dovrà mettere subito in ghiaccio il passaggio del turno, senza attendere il return match, chiudendo i conti nei primi 90 minuti a propria disposizione. Dunque, nessuna attesa di rivedersi al Franchi ma l'all in immediato da giocarsi al Tatran Stadion di Presov, in Slovacchia, per la gara di questa sera.

Partita: Polissya Zhytomyr-Fiorentina

Dove: Tatran Stadion (Presov, Slovacchia)

Quando: giovedì 21 agosto 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio)

Diretta streaming: NOW, SkyGo

Competizione: andata preliminari di Conference League

Dove vedere Polissya Zhytomyr-Fiorentina in diretta TV: l'esclusiva di Sky

Appuntamento in Slovacchia per la Fiorentina che è ospite del Polissya Zhytomyr, per la partita di questa sera che vale per la gara di andata dei preliminari di Conference League. La gara sdarà trasmessa integralmente e in diretta da Sky per i propri abbonati. Appuntamento in TV su due canali in contemporanea: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio.

Polissya Zhytomyr-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La sfida di Conference League tra Polissya Zhytomyr e Fiorentina si potrà seguire anche in streaming in diretta. Solamente a pagamento e per gli utenti Sky che possono seguire il match attraverso l'app SkyGo oppure con ilservizio on demand di NOW. L'orario di inizio gara è fissato per le 21:00.

Polissya Zhytomyr-Fiorentina, le probabili formazioni della gara di Conference League

La Fiorentina di Stefano Pioli scende in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Decisiva per il camino europeo in cui i viola sono obbligati a non fallire per accedere al torneo e provare ancora una volta ad arrivare fino alla fine. Per i viola, spazio a Kean in attacco dove l'ex Juve farà coppia con il neo acquisto Dzeko. Nel 3-4-1-2 di partenza Gudmundsson agirà da trequartista.

POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All: Rotan.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli.