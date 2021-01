La rivoluzione di Arteta ha dato i suoi frutti. Il tecnico basco ha azzerato quasi tutto, ha puntato sui giovani, ha spostato Lacazette al centro dell'attacco e ha escluso un paio di senatori che a conti fatti lo seguivano poco o niente. Lo spauracchio della zona retrocessione ora è ampiamente alle spalle. L'Arsenal ha ottenuto il terzo successo consecutivo in Premier League. I Gunners sotto la neve hanno battuto 4-0 il West Bromwich Albion e sono ora all'undicesimo posto in classifica. I Baggies hanno incassato nove gol nelle ultime due partite, il cambio di allenatore non ha dato i frutti sperati, al netto del pari con il Liverpool.

Si gioca sotto la neve WBA-Arsenal

Il campo è tutto bianco circa un'ora prima della partita. Il direttore di gara effettua il sopralluogo e decide che si può giocare. Gli addetti al campo lavorano alacremente e riescono a spalare tutta la neve. Quando si comincia la neve continua a cadere, ma è meno forte di prima, anche se a livello scenico pure poca è meravigliosa. L'Arsenal la partita la vince nel primo tempo con due gol bellissimi segnati da due che ufficialmente sono dei terzini.

Due super gol, poi il poker di Lacazette

Lo scozzese Tierney fa una giocata pazzesca, salta due avversari come fossero birilli, si accentra e calcia in porta, il tiro è bellissimo, il pallone finisce nell'angolino, 1-0. Saka, uno dei giovani più forti al mondo, chiude un'azione bellissima, tutta di prima e con una qualità elevatissima, non a caso Arteta è un allievo di Guardiola, è stato il suo vice per tanti anni. Nella ripresa sale in cattedra Lacazette che ha spodestato l'amico Aubameyang, che ormai fa l'esterno d'attacco. Il francese realizza una doppietta, incrementa il suo numero di gol con la maglia dei Gunners e rende bello pesante questo successo. Il 4-0 dà vigore all'Arsenal che la prossima settimana inizierà la difesa della sua Fa Cup, che ha vinto quattro volte negli ultimi sette anni.