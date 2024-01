Pogba scrive alla Juve dopo la vittoria di Lecce: sul gruppo Whatsapp spunta un suo messaggio Paul Pogba scrive alla Juventus sul gruppo Whatsapp di squadra subito dopo la vittoria dei bianconeri a Lecce. Una semplice frase in attesa della pronuncia del Tribunale nazionale antidoping sulla sua squalifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Negli spogliatoi del Via del Mare di Lecce, subito dopo il triplice fischio che ha visto la Juventus vincere 3-0 contro i salentini, i telefoni dei giocatori bianconeri hanno suonato in contemporanea. È la notifica che arrivava direttamente dalla chat del gruppo Whatsapp della squadra che improvvisamente ha visto comparire un nome sullo schermo: Paul Pogba. Il centrocampista francese, assente ormai da tempo dalla Continassa a causa della squalifica per doping che non gli consente neanche di potersi allenare con il resto dei compagni, è tornato a farsi sentire.

In realtà, come rivela Tuttosport quest'oggi, il giocatore si sente lo stesso in maniera costante con alcuni giocatori della Juventus. Ma in questo caso il suo messaggio recapitato a tutto il gruppo bianconero ha un grande significato: "Vincete anche per me". Ha voluto mettere l'accento su questa vittoria che coincide con il primato della Juve, seppur momentaneo, importantissimo dal punto di vista psicologico e motivazionale. Ma allo stesso tempo ha chiesto indirettamente alla squadra di stargli vicino in vista dell'udienza sulla squalifica prevista il prossimo 15 febbraio.

Pogba è lontano dalla squadra da settembre e si allena nella sua palestra.

È quello il giorno stabilito dal Tribunale nazionale antidoping che affronterà il caso relativo a Pogba. La speranza è quella di ottenere una riduzione della squalifica rispetto alla richiesta iniziale della procura antidoping di 4 anni, il massimo della pena. Sul caso sta lavorando un team di tre avvocati inglesi che sperano di poter far valere le ragioni del giocatore per puntare a un ritorno in campo del francese nel minor tempo possibile. Paul sta lavorando al meglio per poter dare una mano ai compagni non solo con i messaggi.

Pogba è sparito dall'universo Juventus ormai dall’11 settembre, cioè da quando era stata notificata la sospensione agonistica a causa di un controllo antidoping svolto dopo Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. La conferma dalle controanalisi arrivata a inizio ottobre ha fatto poi completamente uscire di scena il giocatore che ha poi deciso di concentrarsi principalmente sulla famiglia e sui vari passi da fare per la questione doping dal punto di vista legale sperando di chiudere finalmente questi 2 anni da incubo vissuti dal suo ritorno in bianconero.