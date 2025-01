video suggerito

Pogba è pronto a tornare in campo dopo la squalifica: "Sta succedendo, non posso dire di più" Pogba ha già avuto qualche offerta per tornare a giocare a partire dal mese di marzo: "Ci sono state anche offerte dalla Russia, ma non è il mio obiettivo"

A cura di Ada Cotugno

Il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Paul Pogba può cominciare: il francese potrà tornare a giocare dopo la squalifica dal mese di marzo e a quanto pare l'accordo con il nuovo club è davvero vicino. Dopo la risoluzione contrattuale con la Juventus il centrocampista ha continuato ad allenarsi da solo, così da tenersi sempre in forma, ma a quanto pare potrà ricominciare prima della fine di questa stagione.

Nel corso dell'intervista con lo streamer AmineMaTue il giocatore avrebbe fatto intendere in modo velato che è a un passo dal trovare l'accordo totale con la sua nuova squadra, anche se non si fa mai scappare il nome della piazza che lo accoglierà. Probabilmente sarà in un campionato top, dato che come raccontato ha rinunciato ad alcune offerte provenienti dalla Russia.

Pogba va verso il ritorno in campo

Quando troverà una nuova squadra? È presto per ipotizzare una data, ma secondo Pogba l'annuncio arriverà presto. Il francese potrà tornare a giocare dal mese di marzo, quando scadrà ufficialmente la squalifica per doping, e per quel momento dovrebbe aver trovato una nuova sistemazione come ha rivelato: "Ci sono discussioni, cose interessanti! Vogliamo sempre essere nei migliori club, nei top 5 campionati europei. Si sta finalizzando. Sta succedendo, sta succedendo. Non posso dire di più".

Indizi vaghi, ma che ci fanno capire che il centrocampista è pronto a tornare in azione in una nuova squadra, probabilmente in un grande campionato europeo. Pogba ha già ricevuto qualche offerta durante l'ultimo periodo, ma alcune sono state rispedite al mittente: "Ci sono proposte, alcune interessanti, altre meno. Ci sono state anche offerte dalla Russia, ma non è il mio obiettivo. Abbiamo altri obiettivi. Un club che gioca in Champions League? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club. Dopo, però, non dipende solo da me, ma da molte altre cose".