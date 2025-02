video suggerito

Pogba alla Fiorentina, la clamorosa indiscrezione di mercato: pronto un contratto da un anno e mezzo Paul Pogba alla Fiorentina, la clamorosa indiscrezione di mercato: per il centrocampista francese sarebbe pronto un contratto da un anno e mezzo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paul Pogba alla Fiorentina, la clamorosa indiscrezione di mercato che aprirebbe scenari inaspettati fino a poche settimane fa. L'ex centrocampista della Juventus era stato accostato all'Olympique Marsiglia nel corso della sessione invernale di trasferimenti ma Roberto De Zerbi non ha voluto guastare gli equilibri all'interno dello spogliatoio e l'operazione non è andata a buon fine.

Il Polpo, essendo svincolato, può essere tesserato in ogni momento e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato al club viola, che si è mosso tanto nell'ultimo mercato e sta costruendo una squadra con tantissima qualità in mezzo al campo (come dimostrano gli arrivi di Fagioli, Folorunsho e Ndour). Fonti vicine alla Fiorentina smentiscono ogni tipo di trattativa.

Pogba alla Fiorentina, la clamorosa indiscrezione di mercato

A riportare questa notizia è il giornalista Ekrem Nokur di ESPN, che dice: la Fiorentina starebbe lavorando per vestire di viola Paul Pogba. Secondo quanto riportato, la società gigliata vorrebbe proporre un contratto di un anno e mezzo al centrocampista francese.

Leggi anche Perché il VAR è stato ideato per non intervenire su sviste clamorose come Bastoni in Inter-Fiorentina

Naturalmente, si tratta di una indiscrezione tutta da verificare ma se dovesse trovare riscontri darebbe ancora più peso al progetto che la Fiorentina vuole portare avanti: calciatori importanti e di caratura internazionale per far crescere la squadra sia dal punto di vista tecnico che del brand.

Ricordiamo che il classe 1993 è fuori da più di un anno perché positivo al doping e attualmente senza contratto: il calciatore francese a marzo potrebbe tornare in campo dopo la squalifica di 18 mesi ma difficilmente sarebbe già pronto per essere impiegato con costanza. La prima incognita su sarebbe quella sull'integrità fisica, visti i tanti problemi avuti nel biennio alla Juventus prima della positività, oltre alla mancanza del ritmo partita da tempo immemore.

La chiave potrebbe essere quella di inserire Paul Pogba nel progetto gradualmente in vista della prossima stagione dopo aver valutato le sue condizioni: sarebbe troppo rischioso caricarlo subito dopo un lungo periodo di assenza, anche vedendo la sequenza di problemi fisici che ha avuto nel suo ritorno a Torino.

Pogba alla Fiorentina: nessuna trattativa

Fonti vicine alla Fiorentina, secondo quanto appreso da Fanpage.it, smentiscono ogni tipo di trattativa tra il club toscano e Paul Pogba.