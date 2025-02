De Zerbi spiega perché non ha voluto Pogba al Marsiglia: “Non può sbilanciare il mio spogliatoio”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Alla fine Paul Pogba non si unirà più alla squadra di Roberto De Zerbi. Sembrava un matrimonio praticamente già fatto, ma alla fine il Marsiglia ha puntato su altri profili per il calciomercato invernale lasciando il centrocampista senza squadra. Non si sa se ci fosse già un accordo, ma di fatti l'affare è ormai saltato e l'allenatore ha chiuso la porta a ogni possibile ritorno di fiamma. Dal mese di marzo il francese potrà tornare a giocare dopo la squalifica ma al momento non ha ancora una squadra, anche se il suo ritorno sulle scene sembra essere imminente.Pogba continua ad allenarsi tutti i giorni, seguendo il suo rigidissimo programma, e spera di poter finire la stagione tornando in campo almeno per qualche apparizione.

Perché Pogba non è andato al Marsiglia

Tutti gli indizi portavano lì, alla corte di De Zerbi: già la scorsa estate l'allenatore italiano ha accolto giocatori alla ricerca di un rilancio come Greenwood e Rabiot e in pochissimo tempo ha ottenuto da loro delle risposte sorprendenti che hanno cambiato il volto della squadra. Il Marsiglia è secondo in classifica, a -10 dalla capolista PSG, ma rispetto all'ultimo campionato ha fatto dei passi in avanti considerevoli che tutti i tifosi hanno apprezzato. Per questo motivo tutti credevano che il mercato di gennaio avrebbe portato dalle parti del Velodrome Pogba, centrocampista alla ricerca di una squadra dopo la risoluzione del contratto con la Juventus in seguito alla sospensione per doping.

Tutto sembrava portarlo al Marsiglia ma così non è stato. De Zerbi nell'ultima conferenza stampa è stato molto chiaro sulle motivazioni che hanno portato a compiere scelte diverse: "L'equilibrio dello spogliatoio, nessuno poteva cambiarlo. Nessuno sbilancerà il mio spogliatoio finché sarò l'allenatore. Non era quello il problema. Pogba è un giocatore molto bravo, ma dovevamo capire dove potevamo usarlo una volta che fosse stato disponibile a giocare, in quale ruolo, in quale posizione".