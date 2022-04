Pochettino dà le percentuali e tira in ballo Mbappé: il suo futuro al PSG sembra scritto L’allenatore del PSG, già campione di Francia, racconta le sue sensazioni alla stampa francese. “Con la dirigenza non ci sono mai state discussioni”.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il futuro del PSG non ha ancora nullo di certo. Se fino a ieri infatti si pensava ad un sicuro cambio in panchina e all'addio di Mbappé, oggi in conferenza stampa l'allenatore dei parigini Mauricio Pochettino ha fatto crollare tutte le certezze: "Ad oggi c'è il 100% di possibilità di vedere qui sia me che Kylian anche l'anno prossimo". Il tecnico argentino non ha mai avuto un buon feeling con tutto l'ambiente e le impressioni negative dei tifosi del Paris Saint-Germain si sono acutizzate dopo lo scarso risultato ottenuto in Champions League, vero obiettivo dei francesi e per cui il presidente Al-Khelaifi ha comprato tutti i campioni che passavano dal mercato, anche a cifre folli. È bastato, quest'anno, "solo" per vincere la Ligue 1, seppur dominando.

La coppa dalle grandi orecchie è sfuggita più volte in questi ultimi anni e le cause sono sempre state attribuite a chi era seduto in panchina. Per questo motivo, già si pensava a un possibile arrivo di Antonio Conte, per ridare grinta a un gruppo di fuoriclasse, tra cui spiccano i tre mostri sacri lì davanti: Neymar, Messi e appunto Mbappé. Proprio sul futuro di quest'ultimo, oggi Pochettino ha ammesso di non averci parlato direttamente, ma che la sua permanenza "è ciò che sente e percepisce oggi. Nel calcio, dopo, non si sa mai cosa può succedere".

Per quanto riguarda se stesso e possibili discussioni con la dirigenza del club, il tecnico del Psg rivela: "Non ci sono state discussioni al di fuori di quelle che di solito abbiamo. Abbiamo una relazione naturale. Comunichiamo su argomenti diversi che dipendono dalle circostanze e dal momento. Ma il rapporto è normale, naturale, buono. Continuiamo a lavorare, sempre, come abbiamo sempre fatto – ha poi aggiunto – il confine tra fallimento e successo a volte è molto sottile. La storia sarebbe potuta essere diversa".

Resta inevitabile, tuttavia, pensare a un suo addio per via del flop europeo e degli scarsi rapporti con la piazza. Il futuro del giovane campione del mondo francese, invece, passerà tutto da quelle che saranno e scelte di mercato del Real Madrid, che non ha mai nascosto il proprio interesse a portarlo in casa ed è già stato vicinissimo a prenderlo la scorsa estate. Intanto, Mbappé pensa a consolidare il proprio titolo di capocannoniere e miglior assist-man in campionato e secondo il proprio allenatore "può contare sul sostegno di tutti" per raggiungere facilmente l'obiettivo individuale.

Sulle altre due stelle della squadra, il tecnico ha poi espresso i suoi pareri: "Il talento di Neymar è indiscutibile. Parliamo di uno dei migliori giocatori al mondo. Quest'anno, tutta una serie di circostanze e infortuni quando è tornato al club dopo la Copa America la scorsa estate, gli hanno fatto perdere la continuità di cui aveva bisogno. Stamattina – conclude – ho parlato con Leo Messi e ci siamo detti che ai tempi della partita contro il Real cominciavamo a trovare dei parametri di riferimento e la squadra stava crescendo".