Benevento-Pisa oggi, dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della semifinale dei play off di Serie B Alle ore 20.30 il Benevento ospita il Pisa per la gara d’andata della semifinale playoff di Serie B 2021-2022. Si gioca oggi allo stadio Vigorito. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Play off Serie B, dove vedere Benevento–Pisa in diretta TV e streaming

Alle ore 20.30 Benevento e Pisa si affrontano nella sfida d'andata delle semifinali dei play off di Serie B: in palio, insomma, c'è una fetta importante di promozione in Serie A. La partita Benevento-Pisa si gioca oggi 17 maggio allo Stadio Vigorito, diretta TV su Sky e in streaming su Dazn. I sanniti dopo aver espugnato il campo dell'Ascoli nel turno preliminare grazie ad un gol di Lapadula, giocano davanti al proprio pubblico il primo atto delle semifinali contro un Pisa che ha dimostrato di essere una squadra in grado di mettere in difficoltà qualunque avversaria.

La squadra di Fabio Caserta ha chiuso la Regular Season al settimo posto dopo aver navigato sempre in zona più nobili ma sogna la terza promozione nella massima serie in cinque anni. Per i toscani di Luca D'Angelo è l'esordio nei playoff, visto che hanno chiuso al terzo posto la stagione regolare: i nerazzurri potranno sfruttare a loro vantaggio sia il ritorno in casa che il miglior piazzamento in campionato nel caso in cui al termine delle due partite la differenza reti fosse in parità.

Le probabili formazioni di Benevento-Pisa. Caserta punta sul tridente formato da Improta, Lapadula e Tello mentre D'Angelo opta per Sibilli sulla trequarti per innescare le punte Puscas e Lucca.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo; Calò, Acampora, Ionita; Improta, Lapadula, Tello.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca.

Partita: Benevento-Pisa

Quando si gioca: martedì 17 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Vigorito, Benevento

Orario: 20:30

Canale TV: Sky Sport, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live

Competizione: Playoff Serie B 2021-2022

Dove vedere Benevento-Pisa in diretta TV e streaming

Brescia-Perugia verrà trasmessa da DAZN che permette la visione della gara attraverso le Smart TV collegate a internet. La connessione può avvenire o tramite dispositivi wireless come Chromecast, oppure utilizzando le classiche console di gioco. La gara è visibile anche per gli abbonati Sky, con canali di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Calcio(202 del satellite).

Per vedere la partita del Vigorito in streaming tra i sanniti e i pisani, oltre al servizio offerto da DAZN c'è anche Sky Go, per gli abbonati Sky; e Helbiz Live.

Serie B, le formazioni di Benevento-Pisa per i play-off

Caserta punterà sul solito 4-3-3 con Letizia, Barba, Glik e Masciangelo a comporre la linea difensiva davanti a Paleari; Calò, Acampora e Ionita in mediana mentre il tridente sarà formato da Improta, Lapadula e Tello.

D'Angelo punterà sul tandem offensivo Puscas-Lucca con Sibilli sulla trequarti con Siega, Nagy e Marin in mediana. Nicolas tra i pali con Birindelli, Leverbe, Hermannsson e Beruatto in difesa.

