Ascoli-Benevento oggi, dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario della partita dei playoff di Serie B Alle ore 20.30 si gioca Ascoli-Benevento, gara valida per il primo turno dei playoff della Serie B 2021-2022: allo stadio Del Duca andrà in scena il primo appuntamento della post-season. Sottil si affiderà alla coppia Dionisi-Tsadjout, Caserta sul tridente Insigne, Lapadula e Tello. Le probabili formazioni della partita e dove vederla in tv.

A cura di Vito Lamorte

Conclusa la regular season con la promozione di Lecce e Cremonese, oggi iniziano i play off di Serie B. L'Ascoli ospita il Benevento per il primo turno degli spareggi del campionato cadetto: la partita è in programma alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz. Allo stadio Del Duca di Ascoli le formazioni di Andrea Sottil e Fabio Caserta si giocano una fetta importante di stagione: marchigiani e sanniti hanno lottato in zona promozione fin dalle prime battute e hanno chiuso, rispettivamente, al sesto e al settimo posto nella classifica finale.

Nell'ultimo turno della regular season i bianconeri hanno vinto per 4-1 contro la Ternana e hanno superato il Benevento, che ha chiuso la stagione perdendo in casa contro la SPAL. Questa battuta d'arresto è costata carissima a Lapadula & co: l'Ascoli che si presenta alla sfida con un leggero vantaggio, visto che in caso di parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari, staccheranno il pass per la semifinale grazie al miglior piazzamento in classifica. La vincente affronterà il Pisa in semifinale.

Le probabili formazioni di Ascoli-Benevento. Sottil si affiderà alla coppia d'attacco Dionisi-Tsadjout, con Maistro alle loro spalle a fare da raccordo con il centrocampo. Caserta punterà sul tridente Insigne, Lapadula e Tello.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, D'Orazio; Collocolo, Buchel, Saric; Maistro; Dionisi, Tsadjout.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Barba, Pastina, Foulon; Petriccione, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Tello.

Partita: Ascoli-Benevento

Quando si gioca: venerdì 13 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Del Duca, Ascoli

Orario: 20:30

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport, Helbiz Live

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live

Competizione: playoff primo turno, Serie B 2021-2022

Dove vedere Ascoli-Benevento in diretta TV e streaming

Dove si vede Ascoli-Benevento in TV? Il match dello stadio Del Duca si potrà vedere in diretta Tv su DAZN grazie ad una Smart TV con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita verrà trasmessa anche da Sky, con canali di riferimento Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport HD (251).

Come vedere la partita di Ascoli in streaming? La sfida tra i bianconeri e giallorossi si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN e Sky-Go attraverso supporti mobile come pc, notebook, tablet e smartphone. Il primo match delle semifinali playoff verrà trasmesso anche su Helbiz Live sempre tramite l'applicazione.

Serie B, le formazioni ufficiali di Ascoli-Benevento per i play off

Sottil non cambia il suo 4-3-1-2 con Leali tra i pali, Salvi, Bellusci, Botteghin e D'Orazio in difesa; Collocolo, Buchel e Saric in mediana con Maistro sulla trequarti a supporto di Dionisi e Tsadjout.

Caserta con il tridente Insigne, Lapadula e Tello con Petriccione, Viviani e Acampora in mediana. Barba e Pastina a coprire la zona centrale della difesa con Elia e Foulon sulle fasce. Paleari in porta.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Bellusci, Botteghin, D'Orazio; Collocolo, Buchel, Saric; Maistro; Dionisi, Tsadjout. All. Sottil.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Barba, Pastina, Foulon; Petriccione, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Tello. All. Caserta.