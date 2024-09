video suggerito

Pjanic torna a giocare, ma non la farà in Serie A: l'ex di Juve e Roma riparte dalla Russia L'ex calciatore di Juventus, Roma e Barcellona torna a giocare. Miralem Pjanic, che era stato sondato pure dal Genoa, ha firmato un contratto di un anno con il CSKA Mosca.

A cura di Alessio Morra

Miralem Pjanic era rimasto a spasso dopo l'addio allo Sharjah, club degli Emirati Arabi. Per l'ex di Juve e Roma si era parlato anche di una possibile ritorno in Serie A, con il Genoa che avrebbe effettuato un sondaggio dopo l'infortunio di Malinovskyi. E invece il centrocampista bosniaco torna a giocare ma lo farà con il CSKA Mosca, con i russi ha firmato un contratto fino a giugno.

Pjanic ha firmato per un anno con il CSKA

La carriera di Pjanic è stata di alto livello, ma gli ultimi anni non sono stati brillantissimi e a 34 anni il bosniaco si è trovato senza squadra, giusto per qualche mese. Il Genoa una telefonata pare avergliela fatta, ma Pjanic era già vicino all'accordo con il CSKA Mosca, che ha praticamente ufficializzato la trattativa.

Il comunicato ufficiale non è ancora arrivato, ma l'ex di Juve e Roma è stato immortalato a Mosca, in aeroporto, con la sciarpa del CSKA. Con il club russo ha firmato un contratto annuale da poco più di un milione di euro netto a stagione, più bonus. Il CSKA Mosca occupa la sesta posizione del campionato russo, ed ha già nove punti di distacco dallo Zenit capolista e campione in carica.

Juve, Roma e Barcellona nella carriera di Pjanic

Pjanic è stato uno dei migliori calciatori europei qualche anno fa. Il bosniaco è esploso con il Lione, con i francesi disputò anche una semifinale di Champions League. Poi cinque fantastiche stagioni con la Roma (30 gol in 185 partite) prima di passare alla Juventus, con i bianconeri ha vinto quattro scudetti e disputato la finale di Champions League nel 2016-2017, quando venne eletto anche nella top 11 della competizione. Successivamente è passato al Barcellona, con cui non ha avuto molta fortuna, e da lì è iniziata la fase calante della sua carriera. Prima dello Sharjah ha giocato anche con il Besiktas.