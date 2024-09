video suggerito

Pjanic può tornare in Serie A dopo quattro anni: il Genoa pensa a lui per sostituire Malinovskyi Dopo Roma e Juventus la terza squadra italiana di Pjanic potrebbe essere il Genoa: Gilardino cerca un parametro zero per il centrocampo e il bosniaco è pronto a rimettersi in gioco dopo l'esperienza negli Emirati Arabi.

A cura di Ada Cotugno

Il Genoa potrebbe regalare alla Serie A un grande ritorno: il terribile infortunio di Ruslan Malinovskyi a Venezia costringerà la squadra a osservare il mercato degli svincolati alla ricerca di un sostituto e tra i nomi più caldi si valuta quello di Miralem Pjanic. Ma che fine ha fatto l'ex Roma e Juve? Nel 2020 ha lasciato l'Italia ma a distanza di quattro anni potrebbe ritornare, lottando per obiettivi completamente diversi e con la maglia della terza squadra della Serie A in carriera.

Il Genoa punta Pjanic

Gilardino ha disperatamente bisogno di un nuovo rinforzo, dato che Malinovskyi resterà fuori a lungo e a centrocampo la coperta è corta. Per forza di cose bisognerà attingere alla lunghissima lista dei giocatori svincolati e tra questi spunta una vecchia conoscenza del nostro campionato. Tra i papabili c'è anche Pjanic, finito da due anni fuori dai radar del calcio europeo: le ultime due stagioni le ha trascorse negli Emirati Arabi, giocando con lo Sharjah fino al termine del suo contratto che è scaduto alla fine della scorsa stagione.

L'ex giocatore di Rome Juventus adesso è libero di accordarsi con qualsiasi squadra a parametro zero e il Genoa potrebbe essere la sua prossima destinazione. Di sicuro sarebbe un ritorno d'eccezione per un giocatore ormai esperto (34 anni compiuti lo scorso aprile) e che conosce benissimo le dinamiche del calcio italiano, un plus per il Grifone che vorrebbe un profilo già pronto da mandare in campo.

I riflettori su Pjanic si erano spenti dopo l'esperienza al Barcellona: nel 2020 era approdato al Camp Nou ma l'avventura in blaugrana è stata breve e ricca di problemi personali che lo hanno portato ai margini della squadra per il pessimo rapporto con Ronald Koeman e a un prestito poco felice al Besiktas. Poi i due anni negli Emirati Arabi lo hanno allontanato definitivamente, ma se dovesse trovare l'accordo con il Genoa sarebbe pronto al grande ritorno in Serie A.