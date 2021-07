La voce di Bruno Pizzul a raccontare la finale degli Europei Italia-Inghilterra. Il sogno dei tantissimi italiani che dopo la notizia della positività ai Covid del telecronista Rai Alberto Rimedio hanno condiviso l'hashtag #voglioPizzul, è destinato a restare tale. L'icona del giornalismo sportivo italiano che ha raccontato pagine memorabili di sport azzurro sarà la voce del match di Wembley per pochi fortunati nella sua Cormons, ma non per il servizio pubblico. Il Bruno nazionale lusingato dall'affetto ricevuto, ha commentato il tutto riservando un pensiero al suo sfortunato collega e parlando anche del suo possibile sostituto.

Bruno Pizzul si è emozionato per l'ennesima attestazione d'affetto ricevuta dai tifosi e appassionati di calcio italiani che avrebbero voluto riascoltare la sua voce per il racconto di Italia-Inghilterra. Una prospettiva intrigante a cui l'83enne friulano ha dato però il giusto peso: "Confesso che non ho seguito la vicenda con particolare attenzione – riporta Il Messaggero veneto – In questi casi parte tutto come uno scherzo e quando qualcuno si accoda la cosa diventa seria. Fa piacere, non lo nascondo, ma finisce qui".

E Pizzul si è confermato ancora una volta un vero e proprio signore della televisione italiana, manifestando la propria solidarietà e vicinanza allo sfortunato erede Alberto Rimedio, messo fuori gioco per Italia-Inghilterra dal Covid: "Manifesto la mia solidarietà e la mia vicinanza al collega, sperando che possa risolvere in fretta i suoi problemi di salute. Vedersi scivolare di mano la telecronaca di un evento così importante deve essere frustrante dal punto di vista umano e professionale. Ti fai un mazzo così per un mese e poi devi rinunciare all’atto conclusivo".

Niente da fare dunque per le migliaia di tifosi che hanno scatenato l'hashtag #voglioPizzul. Lo storico telecronista racconterà comunque la partita nella sua Cormons, in piazza dove sarà allestito un maxischermo. Ma se avesse potuto scegliere lui un sostituto di Rimedio, su chi avrebbe puntato? Idee chiare per il Bruno Nazionale: "Sceglierei Stefano Bizzotto". E la Rai sembra proprio andare in questa direzione.