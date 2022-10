Pirlo cola a picco in Turchia, prende 5 gol ed è terzultimo: “Abbiamo giocato una buona partita” Tira sempre più aria di esonero in Turchia per Andrea Pirlo, dopo che il suo Karagumruk è stato sconfitto dal Fenerbahce: “Ma abbiamo giocato con il cuore”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è decisamente un buon momento per i ‘Maestri', visto che Marco Giampaolo è stato appena esonerato dalla Sampdoria e l'altro depositario di questo appellativo, ovvero Andrea Pirlo, potrebbe andare incontro a breve allo stesso destino.

I risultati del resto sono disastrosi per l'attuale tecnico del Karagumruk, che domenica ha incassato la seconda sconfitta di fila nel campionato turco ed è precipitato al terzultimo posto in classifica, con appena 6 punti nelle prime 8 giornate e lo spettro della retrocessione che si profila all'orizzonte. Siamo appena all'inizio della stagione, ma non erano queste le ambizioni del club che ha sede a Fatih, un distretto del comune metropolitano di Istanbul, quando l'estate scorsa ha fatto firmare un contratto annuale all'ex tecnico della Juventus, dandogli la seconda chance della sua carriera in panchina.

La presentazione di Andrea Pirlo al Karagumruk lo scorso giugno

Ieri il Karagumruk ha perso 5-4 contro il Fenebahce, che si è portato al secondo posto in classifica. Tra i gialloblù ha giocato l'intera partita l'ex cagliaritano Joao Pedro, ma il grande mattatore della sfida è stato il suo collega di reparto, il nazionale ecuadoriano Enner Valencia, che ha messo a segno una tripletta. Inutile per il Karagumruk la doppietta di Fabio Borini, schierato titolare da Pirlo assieme a Emiliano Viviano e Davide Biraschi (in rosa c'è anche un altro italiano, Matteo Ricci, ma ieri non era nemmeno in panchina).

Leggi anche Rodrigo Palacio cambia sport dopo lo svincolo dal Brescia: ha giocato subito la prima partita

A dispetto del brutto risultato, nel dopo partita Pirlo non si è detto insoddisfatto della prova della sua squadra: "Abbiamo giocato una buona partita, al cospetto di un club così importante e di un pubblico molto caldo. Non posso dire niente ai miei giocatori. La disattenzione negli ultimi istanti ha causato la sconfitta". Il tecnico lombardo si riferisce alla beffarda conclusione del match, con la rete del successo del Fenerbahce che è arrivata al quinto minuto di recupero con una zampata dell'ex Chelsea Batshuayi.

"Abbiamo giocato con il cuore – ha aggiunto Pirlo – Non ricordo una squadra che ha segnato 4 gol e ha perso, ma cose del genere succedono. Non c'è niente da fare ora, la partita è finita. Ma può ispirarci a ripartire, può essere bene estendere questa voglia ad altre partite". Una autodifesa che tuttavia potrebbe non salvarlo dall'esonero dopo l'anno di inattività seguito al benservito datogli dalla Juventus.