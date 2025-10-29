Pioli fa mea culpa dopo Inter-Fiorentina: “Situazione difficile, sono venuto qui promettendo mari e monti”

Stefano Pioli è rammaricato dopo il 3-0 subito dalla sua Fiorentina contro l’Inter e fa mea culpa al termine del match del Meazza: Sono arrivato qui a Firenze promettendo mare e monti e invece ci troviamo in una situazione che mai avrei immaginato”.

Stefano Pioli è rammaricato, senza parole, quasi incredulo dinanzi a una situazione di classifica che oggi vede la sua Fiorentina al penultimo posto in classifica con 4 punti insieme al Pisa davanti solo al Genoa di Vieira con 3. Il tecnico della viola non cerca scuse nonostante un calendario difficile in questo inizio di campionato che ha visto Kean e compagni sfidare subito quasi tutte le big. Il tecnico ex Milan però non si nasconde e anzi fa anche mea culpa circa qualche dichiarazione di troppo espresse proprio in fase di presentazione durante l'estate che ha segnato il suo ritorno a Firenze:

"È una situazione che pesa nella testa dei giocatori – ha spiegato a DAZN -. Non vincere nemmeno una partita non è facile, ma dobbiamo dimostrare che non meritiamo questa classifica e ci dobbiamo riuscire". Il tecnico poi ha aggiunto: "Dobbiamo uscirne, essere forti in questo momento dove è tutto negativo – spiega ancora -. È un momento molto difficile anche perché sono arrivato qui a Firenze promettendo mare e monti e invece ci troviamo in una situazione che mai avrei immaginato, ma credo nei giocatori e in quello che faccio".

Pioli sulla panchina della Fiorentina.

Il riferimento è sicuramente alla sua conferenza stampa di presentazione in cui Pioli il quale aveva contestato una frase di Allegri: "Il Napoli è la favorita, poi ci sono Inter, Atalanta, Juventus… Non sarà facile arrivare tra le prime quattro". Parole che Pioli si è ricordato subito e che ha voluto fare sue come stimolo per affrontare questa stagione.

"Non sono qui per lanciare guanti di sfida agli altri allenatori della Serie A ma ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate alla Champions… L'ho già scritto sulla lavagna nello spogliatoio, vediamo". Ad oggi però Allegri sta avendo ragione e questo forse Pioli lo sta capendo anche se è ancora presto per tirare i remi in barca. Il tecnico però a Sky ha ammesso, parlando con Paolo Di Canio: "Paolo, parliamoci chiar,o è ovvio che se non abbiamo ancora vinto qualche difficoltà in campionato ce l'abbiamo"