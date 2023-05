Phil Jones rinuncia alla partita d’addio: “Verrebbero solo mia madre e mio padre” Dopo dodici stagioni Phil Jones lascerà il Manchester United. Il difensore inglese, che a causa di diversi infortuni ha disputato solo 6 partite nelle ultime quattro stagioni, ha rinunciato al testimonial game che gli avevano proposto i Red Devils.

A cura di Alessio Morra

In Inghilterra c'è una splendida tradizione. Ai calciatori che militano almeno per dieci anni con la stessa squadra viene concessa, al momento dell'addio, una partita, il cosiddetto ‘testimonial game'. Una sorta di passerella in cui il calciatore che lascia viene celebrato da compagni di oggi e di ieri. Ha rinunciato, però, al suo match Phil Jones, che è stato per anni una colonna del Manchester United. E le parole che ha pronunciato il difensore inglese fanno davvero tanta tenerezza.

Phil Jones è un calciatore nato nel 1992, ha solo trentun anni, ma molti lo hanno già dimenticato. Perché nelle ultime quattro stagioni ha disputato appena 6 partite. Sir Alex Ferguson lo prelevò nel 2011 e con il Manchester United Jones ha vissuto l'ultima fase del tecnico scozzese e poi gli innumerevoli cambiamenti con una sfilza di allenatori differenti: Moyes, Giggs, van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick e ten Hag. Oltre 220 caps e 6 gol con i Red Devils, con cui da protagonista ha vinto 7 trofei (l'ottavo lo ha conquistato quest'anno in cui non è mai entrato a referto).

Ora è arrivato il momento dell'addio. La stagione sta per finire e l'ufficialità della separazione è arrivata. Jones è stato fermato da seri problemi fisici negli ultimi due anni, problemi che gli hanno impedito di giocare e di essere a disposizione dell'allenatore (di turno).

Nel messaggio in cui ha commentato l'addio ha spiegato bene le sue emozioni: "Per me è stato molto difficile negli ultimi due anni. Non c'è modo di nascondersi da questo. La mia famiglia è stata assolutamente determinante nel tenermi sulla retta via e mantenermi concentrato per cercare di mettermi in forma e provare a giocare di più. E mi è mancato giocare a calcio, amo fare questo per vivere. Ho avuto la fortuna di farlo, anche se non quanto avrei voluto"

Arrivato nel 2011, Jones ha vissuto ben dodici stagioni da calciatore dei Red Devils, che gli hanno proposto il testimonial game, cioè la partita d'addio. Una grande festa a cui tutti gli invitati raramente dicono di no. Un happening da vivere in uno stadio strapieno, in questo caso il teatro dei sogni di Old Trafford. Ma Jones non se l'è sentita, ha detto di no. Ha rinunciato e ‘The Athletic' riportato una frase del difensore che avrebbe detto dopo quel rifiuto: "A quella partita si sarebbero presentati solo mio padre e mia madre".

Una frase amarissima che rispecchia, però, bene i sentimenti di Phil Jones che spera di non avere più problemi e di trovare una squadra con cui vivere le ultime stagioni della sua carriera.