Petardo su Audero, divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter. Ma il derby è salvo

Il provvedimento è stato annunciato dal Viminale ed “è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”.
A cura di Maurizio De Santis
Per il petardo tirato contro Emil Audero, i tifosi dell'Inter non potranno andare in trasferta fino al prossimo 23 marzo. Il divieto di seguire la squadra lontano da San Siro è stato annunciato dal Viminale ed "è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive". Sassuolo, Lecce e Fiorentina i match che i sostenitori nerazzurri potranno vedere solo attraverso la Tv, nel dispostivo è compreso anche "il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia".

È il male minore, alla luce della scansione degli eventi (non ci sono limitazioni per il Meazza che ospiterà al Juve il 14 febbraio) e di un altro appuntamento segnato in rosso sul calendario. Resta escluso dalle misure il derby con il Milan che è in programma l'8 marzo 2026. Perché? Hanno preso in considerazione un'altra valutazione: ovvero, che non ci saranno movimenti di tifoserie.

(in aggiornamento)

