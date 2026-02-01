Serie A
video suggerito
video suggerito

Cosa rischia l’Inter per il petardo che ha sfiorato Audero: non solo una multa pesante

Il Codice di Giustizia Sportiva è chiaro su casi del genere: le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori. Ecco gli scenari possibili, dal meno grave al più drastico.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Maurizio De Santis
1 CONDIVISIONI
Immagine

Cosa rischia l'Inter per il petardo lanciato dai suoi tifosi a Cremona ed esploso nei pressi di Audero? Il portiere, inizialmente stordito, ha lamentato un problema all'orecchio ma è riuscito a restare in campo e a concludere regolarmente la partita. Un dettaglio quest'ultimo tutt'altro che trascurabile perché se fosse stato costretto a uscire, il pericolo della sconfitta a tavolino sarebbe stato concreto. È certo che quanto accaduto non resterà impunito visto che, da regolamento, anche se quel mortaretto è stato tirato da una singola persona, il club ne è legalmente responsabile: al comma 3 dell'articolo 25 (prevenzione dei fatti violenti) recita che "le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere". Lo scenario più probabile potrebbe prevedere sanzioni economiche e disciplinari quali: una diffida e un'ammenda pecuniaria di notevole importo, che può essere più elevato a seconda della gravità dell'episodio e delle circostanze; l'obbligo di disputare gare a porte chiuse (se il fatto viene considerato grave o se c'è recidiva); chiusura di un settore dello stadio di Milano, una sanzione che viene applicata spesso disponendo la squalifica di un turno (anche con la condizionale) per il settore occupato dalla tifoseria organizzata, individuata quale responsabile del lancio.

Le possibili sanzioni del Giudice Sportivo che colpiranno l'Inter

Gli articoli del Codice di Giustizia sportiva che possono aiutare a orientarsi e a ipotizzare quale sarà il provvedimento degli organi disciplinari sono: 6 comma 4 (responsabilità delle società), 8 (sanzioni a carico delle società), 25 comma 3 (prevenzione dei fatti violenti), 26 (fatti violenti dei sostenitori) e il 29 (esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori). Il punto di partenza è il seguente: "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone". Per situazioni del genere "si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A". Una punizione che, in cado di recidiva o di aggravanti ulteriore, può essere anche più severa e portare anche alla squalifica del campo.

Immagine

Perché i nerazzurri hanno rischiato la sconfitta a tavolino per 0-3

Il presidente dell'Inter, Marotta, ha condannato duramente e in diretta tv quel "fattaccio" per il quale l'Inter ha corso il rischio di vedersi inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3 (oltre a una serie di sanzioni accessorie) qualora si fosse verificato un'alterazione del regolare svolgimento della partita. Cosa che sarebbe potuta avvenire se Audero non fosse stato in grado di giocare e avesse chiesto la sostituzione per un infortunio direttamente provocato dalla deflagrazione. Pericolo scampato ma il Giudice Sportivo, leggendo anche il rapporto degli ufficiali di gara e dei commissari di campo, si riserva comunque di valutare se quell'episodio ha in qualche modo condizionato la sua prestazione oppure ha avuto riflessi successivi (per esempio: se Audero dovesse riportare danni all'udito accertati dopo la gara).

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Notizie
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Juve in campo a Parma: 0-2, raddoppia McKennie. Nel pomeriggio 2-0 Inter a Cremona
Inter col pilota automatico a Cremona: 2-0 in scioltezza con Lautaro e Zielinski, sale a +8 sul Milan
I tifosi dell'Inter lanciano un petardo contro Audero rimasto a terra stordito: cos'è successo
Marotta interviene in diretta dopo il caos Audero: "Gesto insulso, situazioni che non ho mai vissuto"
Cosa rischia l'Inter per il petardo che ha sfiorato Audero a Cremona: non solo una multa pesante
Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96', l'Atalanta gioca in 10 dall'8' e pareggia 0-0 col Como
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views