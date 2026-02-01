I tifosi dell’Inter lanciano un petardo contro Audero rimasto a terra stordito: cos’è successo a Cremona

Momento di follia durante Cremonese-Inter. Al minuto 48 del secondo tempo, a un certo punto si sente lo scoppio di un petardo che esplode proprio a un passo dal portiere Emil Audero che resta a terra stordito. Dalle immagini televisive non è chiaro se il petardo abbia colpito o meno il portiere della Cremonese ma si vede soltanto un'enorme nuvola di fumo comparire proprio a pochissimi centimetri da lui. Audero, che ha giocato anche nell'Inter, si è inginocchiato a terra mettendosi le mani sulle orecchie.

Attimi di paura allo stadio per capire le condizioni del portiere. Entra in campo lo staff sanitario della Cremonese mentre Dimarco e Lautaro sono i primi a correre e ad avvicinarsi subito dalle parti del portiere. Sia il capitano dell'Inter che il terzino nerazzurro poi vanno davanti ai propri tifosi a lamentarsi di questo tipo di comportamento. Sommer nel frattempo scuote la testa mentre anche l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del portiere. Un sospiro di sollievo arriva proprio quando Audero si rialza e si rimette in porta per proseguire la partita.

Il momento in cui Audero resta a terra dopo lo scoppio del petardo.

Una volta che tutti si sono accertati delle condizioni di Audero la partita è andata avanti. L'arbitro ha fatto riprendere il gioco mentre sia il tecnico dei grigiorossi Nicola, che il suo secondo Barone, si guardavano increduli per quanto accaduto. Anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è avvicinato sotto il settore occupato dalla tifoseria nerazzurra per chiedere spiegazioni, quasi incredulo anche lui per quanto accaduto. Non sono chiari i motivi di questo gesto, ma ciò che è chiaro è che questo comportamento non ha nulla a che fare con il calcio giocato.

Audero si tocca l’orecchio, non riesce a sentire.

Cosa rischia l'Inter dopo il petardo che ha colpito Audero

Ma adesso la domanda sorge spontanea: cosa può rischiare l'Inter dopo quanto successo? Sicuramente la società subirà una multa salatissima. Il rischio potrebbe anche essere quello della chiusura della curva nerazzurra o sanzioni per quanto riguarda limitazioni per le trasferte dei tifosi dell'Inter da qui fino al termine della stagione. Sarà importante capire dunque quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo in merito a un fatto assolutamente gravissimo.