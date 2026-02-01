Marotta interviene in diretta dopo il caos Audero: “Gesto insulso, situazioni che non ho mai vissuto”

Dopo Lautaro Martinez anche Beppe Marotta ci mette la faccia e interviene in diretta su Sky e DAZN per condannare quanto accaduto durante Cremonese-Inter quando dalla curva nerazzurra è stato lanciato un petardo contro Emil Audero. Il portiere dei grigiorossi è rimasto a terra stordito con le mani sulle orecchie. Un gesto gravissimo che sicuramente sarò seguito da provvedimenti seri. Nel frattempo Marotta, intervenendo in diretta spiega:

"Vorrei condannare questo gesto insulso e clamoroso per quanto riguarda l'antisportività – aggiunge -. Questo non ha nulla a che fare con i valori dello sport e dell'Inter, è un dispiacere mio, della totalità dei tifosi interisti, dei nostri giocatori che ci sono rimasti male e so che le autorità stanno facendo indagini e pare sia stato un gesto isolato". Marotta poi prosegue: "Attendiamo e sicuramente si arriverà ai responsabili".

Il momento in cui Audero è stato colpito dal petardo.

Il presidente dell'Inter interviene dunque in prima persona per condannare fermamente quanto accaduto. Il numero uno dei nerazzurri era stato inquadrato dalle telecamere televisive proprio in quel momento ed era incredulo dalla tribuna nel vedere quanto successo. Marotta in tv poi sottolinea: "Noi abbiamo anche un compito di fare cultura e prevenire queste situazioni e le condanniamo – spiega -. Devo dire grazie alla professionalità di un giocatore come Audero che con il suo comportamento è riuscito a difendere la sua porta e portarla fino alla fine.

Un comportamento serio che apprezzo ma sono situazioni che non ho mai vissuto nonostante tanta esperienza nel calcio". Da capire ora quali saranno le decisioni del Giudice Sportivo sui provvedimenti e le sanzioni da prendere dopo il petardo piovuto du Audero. Il portiere dopo essere stato soccorso si è poi rialzato e ha proseguito la partita restando tra i pali fino al triplice fischio che ha consentito all'Inter di festeggiare altri tre punti fondamentali per allungare la sua corsa in campionato consolidando inoltre la sua posizione in classifica da prima della classe.