Il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dita, poi è stato picchiato

Un tifoso ha lanciato un petardo verso Audero in Cremonese-Inter. Quell’uomo, rapidamente individuato dai tifosi della curva nerazzurra, successivamente ha perso tre dita provando a lanciare un altro petardo.

Era davvero tanto tempo che in Serie A non si vedeva qualcosa del genere. Un petardo lanciato in campo contro il portiere della squadra avversaria, che per giunta gioca in casa. Emil Audero cade a terra, stordito dal botto violento che c'è stato a un passo da lui. Un petardo gli è scoppiato affianco all'inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter. Quel tifoso vorrebbe riprovarci, cerca di far esplodere un altro petardo ma gli esplode tra le mani e perde tre dita. Gli altri tifosi interisti presenti nella curva lo scoprono, lo aggrediscono e lo malmenano consegnandolo alle forze dell'ordine, che lo arresteranno una volta uscita dall'ospedale.

Audero crolla dopo lo scoppia del petardo

Un ritorno al passato, tutt'altro che piacevole. Un petardo e un portiere che finisce a terra. Chi ha memoria e conosce il calcio può ricordare tanti episodi simili, come quello di un famoso Milan-Roma nel quale il portiere Tancredi in stato di shock uscì dopo uno scoppio di due petardi vicino la sua porta, quel giorno esordì Angelo Peruzzi in Serie A.

Il portiere della Cremonese a terra dopo lo scoppio di un petardo.

Audero stordito crolla a terra al tre minuto della ripresa di Cremonese-Inter. Il botto è violento. Dimarco, Bastoni e Lautaro corrono dall'ex compagno, criticando subito con forza il gesto dei tifosi e dialogando con gli stessi sotto la curva, dove si presenta pure Chivu. Marotta dopo la partita ha elogiato Audero: "Va sottolineata la sua professionalità, si è rialzato subito e ha portato la partita a termine. Stigmatizziamo e condanniamo un gesto insulso che non ha niente a che fare con i valori dello sport".

Il tifoso lanciando un altro petardo ha perso tre dita

Il tifoso è stato subito beccato. Prima delle forze dell'ordine sono stati gli altri tifosi interisti della curva a trovarlo, e pare pure ad aggredirlo. Quell'uomo, quello che ha lanciato il petardo, un cane sciolto del tifo nerazzurro, ha perso tre dita mentre armeggiava con un altro petardo, che letteralmente gli è esploso in mano. Una vicenda che ha del surreale.

Emil Audero stordito dopo il petardo lanciato da un tifoso, che successivamente ha perso tre dita.

L'Inter rischia una multa salata e la squalifica della curva

L'Inter non subirà lo 0-3 a tavolino, ma sarà comunque punita. Perché riceverà una pesante multa, teoricamente fino a 50 mila euro, e rischia anche la squalifica della curva per la prossima partita casalinga, che tra l'altro è Inter-Juventus, in programma a San Siro sabato 14 febbraio.