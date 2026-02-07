Perché Milan-Como è stata rinviata e non si gioca oggi dopo mesi di caos tra Serie A e Australia

C'è uno slot vuoto nelle partite della 24ª giornata di Serie A, è quello di Milan–Como che non figura tra le partite in calendario nel turno compreso tra venerdì 6 e lunedì 9 febbraio. Sono 9 e non 10, perché è stata rinviata? E, soprattutto, quando si giocherà? La matassa s'è ingarbugliata quando il match, che sembrava si dovesse giocare in Australia (a Perth), è rimasto scoperto senza sede per due ragioni: la prima, nel prossimo week-end lo stadio Meazza di San Siro sarà impegnato per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026; la seconda, il mancato accordo tra la Lega Serie A e le autorità australiane dopo "richieste inaccettabili" ha escluso la possibilità che un incontro del torneo tricolore si disputasse al di fuori dei confini patri, a oltre 13 mila chilometri di distanza dall'Italia. E adesso l'incontro è stato riprogrammato per il 18 febbraio alle 20:45.

Perché Milan-Como non si gioca domenica 8 febbraio

San Siro è divenuto l'ombelico del mondo olimpico in occasione dei Giochi Invernali: il sipario sull'evento iridato s'è alzato proprio al Meazza ed era impossibile far coincidere l'organizzazione di un evento di portata internazionale con la partita di Serie A in palinsesto nel week-end di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Una situazione che la Lega Serie A aveva colto come l'occasione per sperimentare la trasferta estera, tracciare nuove strade per esportare il brand del nostro campionato in altri Paesi, far sì che il momento di "disagio" si trasformasse anche in una opportunità di marketing. E invece è andato tutto storto.

La data e l'orario del recupero di campionato

Si resta in Italia ma con la gara differita ad altra data: "la gara Milan-Como, valevole per la 24ª giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 – si legge nella nota della Lega -, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45".

Leggi anche Alisha Lehmann è sparita dal campo da mesi: cosa è successo alla calciatrice del Como

Perché è saltato l'accordo per disputare il match a Perth

Rischio finanziario è la definizione sintetica che spiega perché si è deciso che Milan-Como, al netto di un'intesa che sembrava sancita, non potesse essere più programmata in Australia e con arbitri asiatici. Ne parla la stessa Lega Serie A nel comunicato che un paio di mesi fa cancellò questa eventualità: "I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati in seguito all'accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto".