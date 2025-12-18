Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito”

"Milan-Como a Perth l'8 febbraio 2026 con arbitri non italiani". L'ufficialità arriva direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ai microfoni di Mediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

Il numero uno della Lega Serie A ha proseguito: "Abbiamo avuto l’incontro formale con Infantino. Avevamo una serie di dubbi sulle imposizioni che ci erano arrivate ma Collina ci ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici".

Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici: è ufficiale

Nelle scorse settimane si era parlato di alcune difficoltà nella discussione in merito agli arbitri: la Lega Serie A premeva per avere quelli italiani mentre AFC (Asian Football Confederation) non ha mai pensato di dare questo tipo di autorizzazione: ad arbitrare il match tra il Diavolo e i lariani dovevano esserci direttori di gara asiatici. E così sarà.

A confermarlo, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli in occasione della Supercoppa Italiana a Riad. Il presidente, infatti, ha annunciato: "Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto".

Era stata dato il 18 dicembre come ‘deadline' e così è stato. Adesso bisogna capire i prossimi passi, ma il dado è tratto.

Le parole di Simonelli sono state così chiare da alimentare un forte ottimismo in vista della possibile sfida a Perth. Il Milan, dal canto suo, si è già mosso da tempo predisponendo un piano logistico pronto a essere attivato, anche perché i tempi iniziano a stringere: manca poco più di un mese e mezzo all’evento.

Disputare una gara in Australia rappresenta un’operazione economica di grande rilievo, con un valore complessivo stimato intorno ai 12 milioni di euro. La quota principale finirebbe nelle casse del Milan, anche a titolo di compensazione per il mancato incasso di San Siro. Al Como e alle restanti 18 società di Serie A spetterebbe invece una parte più contenuta dei ricavi. Ora resta soltanto da attendere il via libera definitivo da parte di FIFA e AFC.