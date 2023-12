Perché l’arbitro ha annullato il gol del Rennes contro il Villarreal: la regola che nessuno ricordava Il gol annullato al Rennes contro il Villarreal è diventato un vero e proprio caso: l’arbitro ha annullato la rete per una regola che nessun giocatore in campo ricordava.

A cura di Ada Cotugno

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rennes-Villarreal è stata tra le partite più entusiasmanti dell'ultima serata della fase a gironi dell'Europa League, sempre in bilico e con un finale dove è successo praticamente di tutto. Oltre alla ginocchiata rimediata da Gabbia che ha lasciato tutti con il fiato sospeso dopo aver perso i sensi, l'episodio più clamoroso è il gol annullato ai francesi in pieno recupero per una regola che nessuno dei calciatori ricordava.

Al 101′ il Villarreal era sopra di 3-2, con in mano la qualificazione agli ottavi di finale per appena un punto. Vincere era fondamentale, soprattutto perché alle sue spalle c'era proprio il Rennes: incredibilmente i francesi in pieno recupero riescono a segnare il gol del 3-3 sugli sviluppi di una punizione di Le Fee che finisce prima sulla traversa. A raccogliere il rimpallo è proprio il centrocampista che esplode di gioia per aver segnato la rete che cambia tutto.

Ma l'euforia iniziale lascia spazio alle perplessità quando l'arbitro non convalida il gol dopo un consulto con il VAR che ne ha richiamato l'attenzione per l'infrazione. Perché il gol è stato annullato? Nessuno dei presenti in campo ricordava la regola che segue lo stesso principio di una molto più conosciuta. L'arbitro infatti non ha potuto convalidare il calcio di punizione perché il rimpallo non può essere raccolto dallo stesso giocatore che ha tirato la punizione.

Le Fee infatti ha calciato in porta, ha trovato la traversa con il suo tiro e poi ha segnato toccando di nuovo il pallone per primo. Secondo il regolamento questo non è possibile: è una dinamica del tutto uguale a quella dei calci di rigore che finiscono sul palo, soltanto che i giocatori in campo non ricordavano che la stessa regola era valida anche per i calci di punizione.

Il gol del pareggio avrebbe regalato al Rennes la testa del girone, evitandogli i playoff contro una delle squadre retrocesse dalla Champions League. Ma per un errore di distrazione dovranno passare attraverso la porta degli spareggi.