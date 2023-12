Paura per Gabbia, perde i sensi dopo una ginocchiata alla testa: lascia il campo in barella Nei minuti di recupero di Villarreal-Rennes Gabbia si è accasciato al suolo dopo aver ricevuto una ginocchiata fortuita da Albiol: ha ripreso conoscenza dopo qualche secondo.

A cura di Ada Cotugno

Il Villarreal si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League con la vittoria sul Rennes ma la partita ha rischiato di prendere una brutta piega per Matteo Gabbia: nei minuti finali il difensore ha perso i sensi dopo aver ricevuto una ginocchiata alla tempia in uno scontro di gioco fortuito con un suo compagno di squadra.

Il giocatore, in prestito dal Milan per questa stagione, ha vissuto attimi di puro terrore quando si è accasciato al suolo: nei minuti di recupero ha tentato un colpo di testa in tuffo, senza accorgersi della presenza di Raul Albiol. Lo spagnolo ha allontanato il pallone con un piede ma non ha potuto far nulla per spostare il ginocchio prima dell'impatto con la testa del suo compagno.

Dopo lo scontro Gabbia si è accasciato al suolo restando privo di sensi per qualche secondo. Tutto lo stadio era in apprensione per lui, rimasto immobile per terra per alcuni attimi interminabili: subito è intervenuto lo staff medico del Villarreal per rianimare il giocatore che fortunatamente ha ripreso conoscenza dopo qualche secondo.

L'impatto con il ginocchio di Albiol gli ha provocato un brutto trauma cranico che gli ha impedito di finire la partita. Dopo aver ricevuto le dovute cure il difensore è stato accompagnato fuori dal campo in barella dai sanitari che gli hanno immobilizzato anche la testa, così da potersi riprendere dopo il doloroso scontro.

Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare ai box: nelle prossime ore Gabbia si sottoporrà agli esami medici del caso per accertare l'entità del colpo alla testa, una situazione delicata e che dovrà essere valutata con la massima attenzione. In questa stagione il giocatore di proprietà del Milan ha giocato 7 partite in Liga con il Villarreal (13 in totale in tutte le competizioni), restando però sempre in panchina nelle ultime quattro uscite.