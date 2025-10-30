Perché Lamine Yamal si è rifugiato a Milano subito dopo il Clasico, con il Barcellona in paranoia

Il viaggio lampo del calciatore in Italia ha alimentato polemiche per il modo di gestirsi e per le (presunte) frequentazioni a una festa a Milano. I dettagli che hanno fatto storcere il muso al club e ai tifosi.

Cosa si faceva Lamine Yamal lunedì sera a Milano? Il viaggio del giovane talento catalano ha mandato in paranoia il Barcellona e i suoi tifosi, preoccupati per il modo in cui il calciatore gestisce la propria vita fuori dal campo, e alimentato il gossip sfrenato sul vero motivo per cui s'è imbarcato sul primo volo per l'Italia assieme ad alcuni amici. Ovvero, partecipare a una festa con molte donne e, a giudicare da quanto rivelato dai media iberici, incontrarne una in particolare. Non l'attuale fidanzata, Nicki Nicole, ma una influencer già frequentata in passato.

Lamine Yamal e il viaggio lampo in Italia

Secondo la versione dei fatti raccontata in Spagna, per smaltire le "scorie" del Clasico, dal quale i blaugrana sono usciti sconfitti, superare la tensione di un finale burrascoso (per sedare la rissa tra giocatori intervenne anche la polizia), lasciare alle spalle le polemiche contro il Real che "ruba e si lamenta", Yamal ha pensato di cambiare aria. È stato un trasferimento lampo, una sorta di mordi e fuggi. E non è nemmeno la prima volta che accadono cose del genere ma in location differenti come Marbella oppure Siviglia. Un atteggiamento che al club non piace anche alla luce del recente infortunio muscolare che, proprio nelle settimane precedenti alla sfida con i blancos, lo aveva costretto a fermarsi.

La presunta festa dello scandalo "con amici e tante donne"

"Ha preso un volo privato per Milano – le parole del giornalista, Jordi Martin, che ha svelto il retroscena – ha soggiornato all'Armani Hotel e ha organizzato una festa con i suoi amici e tantissime donne". Il dettaglio sul party ha fatto storcere il muso ai sostenitori e alla società, comprensibilmente preoccupati per le ricadute di distrazioni del genere sul calciatore, sia a livello fisico sia mentale. "Mi hanno detto che ha fatto una festa enorme, dimenticandosi completamente del suo infortunio, delle preoccupazioni al Barcellona e delle critiche che riceve per non essersi preso cura di sé…".

Le polemiche in Spagna sull'atteggiamento poco responsabile

E se l'informazione più attenta agli aspetti scandalistici della vita privata è andata nozze mettendosi sulle tracce di Yamal e della sua (presunta) notte brava milanese, quella sportiva ha focalizzato la riflessione su una riflessione: aveva davvero qualcosa da festeggiare? È vero che ha beneficiato di un giorno libero ma forse non era questa la settimana giusta per concedersi questo tipo di relax. E anche alla luce degli acciacchi di cui ha sofferto sarebbe stato meglio non trapazzarsi più di tanto. In sintesi, è finito sul banco degli imputati per un comportamento tanto irresponsabile quanto leggero e insensibile alla delusione legata alla sconfitta con il Real Madrid.