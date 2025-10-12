Lamine Yamal mostra al mondo il suo amore: pubblica foto con la sua compagna, è una famosa cantante

Lamine Yamal ha voluto documentare in maniera massiccia il suo amore per la cantante argentina Nicki Nicole, di 7 anni più grande di lui, con cui ha trascorso una vacanza in Croazia. Una coppia composta da due pezzi grossi nelle rispettive categorie di intrattenimento.

Lamine Yamal è attualmente fermo ai box per il problema all'inguine riportato nel match di Champions League che il Barcellona ha perso 2-1 in casa col PSG lo scorso 1 ottobre. Niente nazionale spagnola dunque per lui in queste due settimane, e rientro auspicato in tempo per giocare l'attesissimo ‘Clasico' col Real Madrid, in programma il prossimo 26 ottobre. Il 18enne gioiello blaugrana, fresco di secondo posto al Pallone d'Oro dietro Dembélé, ne ha allora approfittato per una breve vacanza. Non da solo, ma con la sua compagna: un amore così grande da volerlo mostrare a tutto il mondo pubblicando foto e video sul proprio profilo Instagram. Si tratta della famosa cantante argentina, notissima anche in tutto il Sudamerica, Nicki Nicole, che ha 7 anni più di lui.

La vacanza di Lamine Yamal con Nicki Nicole: una coppia felice, baci e coccole

Le immagini sono simili a quelle di tanti ragazzi innamorati, baci e coccole, c'è anche un giro in elicottero. Nicki ha postato una loro foto sul retro di un elicottero che sorvola la costa croata, Yamal lo ha ricondiviso con emoji di vertigini e pianto, lasciando intendere che probabilmente il volo ha avuto qualche effetto collaterale non graditissimo.

E ancora, Lamine ha pubblicato un video della coppia che si bacia su una barca, con uno splendido sfondo soleggiato, prima che lei liberasse dei palloncini a forma di cuore.

Leggi anche Sono in vendita i biglietti per una cena con la madre di Lamine Yamal, a prezzi esorbitanti

In un'altra foto del carosello, il giovane fenomeno catalano è ritratto mentre dà un bacio a Nicki, seduti tutti e due su un divano.

Un'altra immagine del post – ricondivisa da Nicki nelle sue storie – mostra Yamal di spalle con le braccia intorno alla ragazza mentre la bacia.

Com'è nata la storia tra Yamal e Nicole, un amore esploso in maniera travolgente

Nicki Nicole e Lamine Yamal si sono incontrati per la prima volta in occasione della festa tenutasi a Ibiza per il diciottesimo compleanno del calciatore del Barcellona lo scorso luglio, alla quale hanno partecipato diversi ospiti speciali (oltre agli intrattenitori affetti da nanismo che hanno generato parecchie polemiche). Da quel momento l'estate è stata piena di gossip su una loro amicizia ‘speciale', che successivamente si è trasformata in una relazione acclarata, con tanto di Nicki messa come sfondo del suo telefonino dal calciatore.

Yamal era assieme alla cantante argentina anche in occasione della festa per il suo 25simo compleanno ad agosto e successivamente i due sono stati visti insieme in varie occasioni, viaggi, eventi e match del Barcellona, come in occasione del trofeo Gamper (qui sotto la foto della rapper sugli spalti).

Fino ad arrivare all'attuale massiccio posting che vuole far conoscere a tutto il mondo la forza del loro amore, nonostante le distanze (lei in Argentina, lui in Spagna).

Chi è Nicki Nicole, una delle cantanti più famose in tutto il Sudamerica

Nicki Nicole, pseudonimo di Nicole Denise Cucco, è un'artista argentina di trap, R&B e urban music che ha raggiunto un grande successo internazionale a partire dal 2019, grazie al singolo "Wapo traketero", che ha accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube. Plurinominata ai Latin Granny Awards, Nicki ha collaborato con artisti molto noti come Bizarrap, Duki, Trueno, Rauw Alejandro, e anche con Christina Aguilera.

Nicki Nicole sul palco: la fidanzata di Lamine Yamal è famosissima in tutto il mondo latino

Oggi conta oltre 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, posizionandosi tra gli artisti più seguiti a livello globale nel panorama latino. La sua apparizione al ‘Tonight Show' di Jimmy Fallon' ne ha accresciuto la fama anche negli Stati Uniti. Diciamo che la coppia con Yamal non passa inosservata…