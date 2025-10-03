Lamine Yamal convocato dalla Spagna, ma si fa male di nuovo: la partita con il PSG gli costa cara

Lamine Yamal si ferma di nuovo e questa volta salta anche le due partite con la maglia della Spagna. Lo spagnolo era stato fermo per circa tre settimane per un problema all'inguine ma era riuscito a rientrare a disposizione di Flick per la partita di Champions League contro il PSG: l'incontro con i parigini resterà l'ultimo per un po' di tempo perché proprio duranre la gara ha subito una ricaduta all'inguine che lo terrà fermo ancora per un po'.

In mattinata la Spagna aveva annunciato le convocazioni per la sosta per le nazionali includendo ovviamente anche la stella del Bacellona, imprescindibile anche per le Furie Rosse, ma De La Fuente dovrà pazientare ancora un po' prima di averlo a disposizione per via dell'ultimo infortunio che sta rendendo complesso l'avvio di stagione.

Yamal si ferma di nuovo per infortunio

Nell'ultima partita di Champions League lo spagnolo era riuscito a giocare contro il PSG, ma evidentemente è rientrato troppo preso senza aver recuperato bene dal problema fisico precedente. Lamine Yamal aveva già trascorso 20 giorni ai box per un fastidio all'inguine e lo stesso infortunio lo ha fermato ancora una volta: non giocherà per le prossime tre settimane e quindi salterà anche le due parite con la Spagna previste durante la sosta per le nazionali contro Georgia e Bulgaria.

Coem riportato da Mundo Deportivo nella partita contro i francesi ha spinto troppo, tanto da accusare un nuovo fastidio all'inguine. I vecchi problemi si sono riacutizzati e dovrà restare in tribuna dopo averci trascorso già 4 partite in questo avvio di stagione. Ora salterà almeno le partite contro Siviglia e Girona in Liga e la partita di Champions League contro l'Olympiacos e resta da vedere se sarà disponibile per il Clasico del 26 ottobre, data in cui spera di tornare in campo a pieno ritmo.