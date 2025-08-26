Chi è Nicky Nicole, la rapper argentina fotografata in compagnia di Lamine Yamal

Nicky Nicole, via IG

Dopo settimane di gossip, tra video rubati in una discoteca, come riporta Marca e foto dello sfondo del suo cellulare, ieri è stata pubblicata la prima foto di coppia dell'ala destra del Barcellona, Lamine Yamal, e la rapper argentina Nicky Nicole. E se dal punto di vista sportivo, le dichiarazioni del passato della cantante su Diego Armando Maradona a El Pais "Era un abusatore", avevano attirato le critiche, risultato opposto sembra avere la sua carriera musicale, che l'ha proiettata negli scorsi anni nel gotha della musica argentina. Nome d'arte di Nicole Denise Cucco, classe 2000 di Rosario, Nicky Nicole ha avuto un passaggio fondamentale nella sua carriera, che negli anni ha definito anche il riconoscimento di autori come Peso Pluma, o attirato l'attenzione internazionale come per Shakira: stiamo parlando del format Bzrp Music Session con il producer argentino Bizzarrap. Insieme, nella 13° puntata del format, hanno pubblicato un freestyle entrato anche nella top 3 Billboard Argentina Hot 100.

L'esplosione con il Bzrp Music Session e la prima ospite argentina al The Tonight Show di Jimmy Fallon

Era il 2019, e dopo l'esplosione con Bzrp Music Session #13, ha pubblicato il suo album di debutto Recuerdos, al cui interno troviamo due esponenti molto importanti della scena rap del paese: Cazzu, ma sopratutto Duki. Il brano più ascoltato del progetto su Spotify è Wapo Traketero con oltre 111 milioni di streaming, ma è con Colocao del 2020 a esser riconosciuta, anche grazie alla viralità del brano su TikTok. Nel frattempo, in piena pandemia, diventa la prima artista argentina a esibirsi al The Tonight Show di Jimmy Fallon, mentre l'anno successivo diventa la quinta artista argentina a esibirsi al Coachella 2022, in un'edizione che verrà ricordata anche per la presenza di Nathy Peluso. Parteciperò anche successivamente al Tiny Desk, prima dell'arrivo del suo terzo album in studio, quello di maggior successo: stiamo parlando di Alma.

Il successo di Alma e i numeri contenuti di Naiki

Il progetto, che contiene Dispara e qué le pasa conmigo, rispettivamente 241 e 267 milioni di streaming su Spotify, fa incetta di nomination ai Latin Grammy Awards: esattamente 8, tra cui Miglior album di musica urban e Miglior canzone Rap/Hip-Hop con Dispara, in collaborazione con Milo J. Il suo ultimo album, Naiki, con una radice più dance e tradizionale, contiene brani come Ojos verdes, che pesca anche nella cumbia colombiana e il tentativo internazionale, in lingua inglese We Love That Shit. Per adesso, a quasi un anno di distanza, i numeri di Alma non sono stati raggiunti, anche se il progetto le ha permesso di cantare per la prima volta negli Stati Uniti la scorsa estate.

Nicky Nicole e Lamine Yamal, via IG

La relazione con Lamine Yamal e la foto al 25° compleanno

L'ufficialità della relazione tra Lamine Yamal e la rapper argentina è arrivata solo poche ore fa, quando Nicky Nicole ha celebrato il suo 25° compleanno. Tra le foto comparse nelle sue storie Instagram, c'è anche quella con il campione spagnolo, in forza al Barcellona, in Spagna. Solo poche settimane prima, c'erano stati alcuni rumors sulla loro relazione, in merito alla fotografia utilizzata come sfondo dal calciatore sul suo cellulare, che raffigurava la cantante. Ma anche e soprattutto alcune foto di Nicole in compagnia del presidente della squadra di calcio spagnola, Joan Laporta, e alcuni scatti rubati in discoteca in Spagna durante gli ultimi mesi.