Perché Inghilterra-Italia si gioca a porte chiuse e non è a Wembley: lo stadio della partita La partita di Nations League tra Inghilterra e Italia non si giocherà al Wembley Stadium di Londra e verrà disputata a porte chiuse: tutte le informazioni sullo stadio che ospiterà gli Azzurri.

A cura di Vito Lamorte

Vista dall’alto dello stadio Molineux, dove si gioca Inghilterra–Italia

Inghilterra-Italia, ancora una volta. Le finaliste di EURO 2020 si troveranno di fronte dopo nemmeno un anno per la terza gara del gruppo 3 della Lega A della Nations League 2022-2023. Sono cambiate molte cose rispetto all'11 luglio del 2021: gli Azzurri non si sono qualificati per i Mondiali del 2022 in Qatar mentre gli inglesi hanno vinto il loro girone e si presenteranno ai nastri di partenza come una delle squadre che puntano ad arrivare in fondo.

Il destino ha voluto che le selezioni di Roberto Mancini e Gareth Southgate si ritrovassero faccia a faccia nella terza edizione della Nations League: l'Italia e l'Inghilterra sono state sorteggiate nello stesso girone, completato da Germania e Ungheria. Gli Azzurri hanno raccolto quattro punti nelle prime due uscite, frutto del pareggio con la Germania e la vittoria con gli ungheresi; mentre gli inglesi sono fermi a 1, in virtù della sconfitta di Budapest e il pareggio in casa dei tedeschi.

Il terzo round della Nations League si giocherà sabato 11 giugno 2022, che metterà di fronte Italia e Inghilterra, non si giocherà al Wembley Stadium come in occasione della finale degli Europei ma si terrà al Molineux di Wolverhampton e si disputerà a porte chiuse.

Gli azzurri allo stadio Molineux alla vigilia di Inghilterra–Italia

L'UEFA ha sanzionato la federazione inglese con due turni, uno con la condizionale, e 100mila euro di multa senza il supporto dei propri tifosi a causa degli incidenti che si sono verificati prima durante e dopo la finale dell'Europeo dello scorso 11 luglio.

Questo il comunicato della Uefa dell'ottobre scorso: "A seguito di un’indagine condotta da un ispettore etico e disciplinare Uefa in merito agli incidenti occorsi durante la finale di UEFA Euro 2020 tra le nazionali di Italia e Inghilterra disputata l’11 luglio 2021 allo stadio di Wembley di Londra, e aperto il successivo procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio inglese, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa ha preso la seguente decisione: Ordinare alla Federcalcio inglese di giocare a porte chiuse le prossime due (2) partite delle competizioni Uefa come federazione ospitante, la seconda delle quali sospesa per un periodo di prova di due (2) anni dalla data della presente decisione (18 ottobre 2021, ndr), per la mancanza di ordine e disciplina dentro e intorno allo stadio”.

Inghilterra–Italia l’ultima volta a Wembley per la finale degli Europei

Il Molineux Stadium ospita le partite interne del Wolverhampton Wanderers Football Club dal 1889 ed è stato uno dei primi impianti internazionali con i riflettori per giocare le partite notturne, risultando uno degli stadi a ospitare le gare serali della Coppa dei Campioni negli anni '50. Venne costruito da Archibald Leitch, famoso ingegnere specializzato nella progettazione di stadi: tra il 1899 e il 1939 è stato incaricato di progettare più di 20 stadi in Gran Bretagna e in Irlanda. Tra loro c'è anche la casa dei Wolves.

Ha subito un grande rinnovamento dal punto di vista strutturale negli anni '90 ed è uno dei più moderni stadi in Inghilterra: ha già ospitato partite della nazionale inglese ed è stato la sede della finale della Coppa UEFA 1972. L'impianto che ospita le partite dei Wolves può ospitare 32.050 spettatori. La Nazionale Italiana non ha mai giocato prima al Molinuex.