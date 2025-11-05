Champions League
video suggerito
video suggerito

Perché in Inter-Kairat l’arbitro ha annullato il rigore con il VAR per fallo su Bisseck

Il direttore di gara portoghese, Godinho, ha cambiato idea dopo la on-field-review. Perché lo ha fatto? Ha visto qualcosa che a velocità normale gli era sfuggita.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'arbitro portoghese Luis Godinho gela l'Inter e Lautaro Martinez nella partita di Champions League: prima concede il calcio di rigore ai nerazzurri perché interpreta come un fallo su Bisseck l'intervento di Arad del Kairat poi, su intervento del VAR, lo rivede al monitor a bordo campo e cambia idea. La mimica è chiara: il penalty è annullato. L'argentino, che era già su dischetto e aveva la palla sotto il braccio per la battuta, spalanca gli occhi. In panchina Chivu allarga le braccia. San Siro rumoreggia. Cosa lo ha spinto a modificare la sua decisione? Secondo il direttore di gara il difensore dell'Inter che colpisce per primo il piede dell'avversario, che – secondo la successiva valutazione da parte del fischietto lusitano – non ha colpe sul contatto.

Perché l'arbitro ha annullato col VAR il rigore assegnato all'Inter

L'episodio contestato avviene nella parte centrale del primo tempo, con l'Inter che preme alla ricerca del gol del vantaggio. È Bisseck il protagonista dell'azione finita sotto i riflettori: il difensore entra in area, è all'altezza della linea di fondo quando viene contrato da un avversario che prova a chiudergli lo spazio. Entrambi finiscono a terra, l'arbitro non ha dubbi e indica subito il dischetto.

Immagine

Lautaro Martinez prende la palla e si piazza all'altezza degli undici metri. I giocatori del Kairat protestano, il direttore di gara fa segno che c'è un check in corso in sala VAR da parte dei colleghi connazionali André Narciso e Tiago Martins. Passa qualche minuto poi l'arbitro, su indicazione della cabina di regia, si reca presso il monitor a bordo campo per vedere meglio le immagini dell'azione. La review è abbastanza breve: per lui è il difensore tedesco che va addosso all'avversario nel tentativo di cambiare direzione. In buona sostanza non c'è alcun contatto doloso da punire.

Leggi anche
Rocchi spiega perché un eventuale rosso a Bisseck sarebbe stato cancellato dal VAR in Verona-Inter

Bisseck andava ammonito per simulazione? No. Cosa ha valutato il direttore di gara

Bisseck andava ammonito per simulazione? No. Il direttore di gara non ha estratto il cartellino giallo perché non ha ritenuto in malafede l'atteggiamento del difensore nerazzurro. Ha semplicemente rivalutato l'entità e la dinamica del contatto. In precedenza c'era stata un'altra azione che aveva fatto scattare in piedi la panchina dell'Inter: Frattesi era incespicato nelle gambe di Arad (ancora lui) ma la caduta non era stata provocata da un intervento falloso da parte del difensore ospite.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Inter
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Champions
Lautaro sblocca la partita: gol del capitano e Inter in vantaggio al riposo sul Kairat (1-0)
Marsiglia-Atalanta LIVE, 0-0: De Keteleare si fa parare un rigore da Rulli nel primo tempo
Perché l'arbitro ha prima conesso il rigore per fallo su Bisseck e poi lo ha annullato col VAR
È la Champions della Cenerentole: Pafos batte Villarreal, il Qarabag ferma il Chelsea
Le condizioni della caviglia di Hakimi dopo l'infortunio col Bayern: è impressionante
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views