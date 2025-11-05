Inter-Kairat Almaty LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Inter-Kairat Almaty per la 4a giornata di Champions League. Cristian Chivu rincorre la quarta vittoria consecutiva in Coppa che varrebbe un passo enorme verso la qualificazione al secondo turno. Poco turnover, anche se farà riposare alcuni titolari. Diretta TV e in streaming su Prime Video.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter di Chivu in campionato è rientrata di prepotenza nel lotto Scudetto malgrado il KO nel confronto diretto col Napoli. Le vittorie con Fiorentina e Verona hanno rilanciato i nerazzurri ora chiamati a riconfermarsi in Champions League. In Europa il cammino di marcia è fin qui immacolato con 3 vittorie in altrettante partite e a San Siro arriva l'inedito incontro con il Kairat. Chivu opterà per ulteriore turnover pur preservando lo schema oramai consolidato del 3-5-2. In attacco curiosità per capire se Thuram satà finalmente a disposizione.
Le formazioni ufficiali di Inter-Kairat
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Kairat Almaty:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All.: Chivu.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All.: Urazbakhtin.
Dove vedere Inter-Kairat Almaty di Serie A in TV e streaming
Inter-Kairat Almaty si potrà vedere solamente in esclusiva sia in TV sia in live streaming su Prime Video, con la diretta riservata agli abbonati della piattaforma.