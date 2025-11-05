Inter-Kairat Almaty LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

L'Inter di Chivu in campionato è rientrata di prepotenza nel lotto Scudetto malgrado il KO nel confronto diretto col Napoli. Le vittorie con Fiorentina e Verona hanno rilanciato i nerazzurri ora chiamati a riconfermarsi in Champions League. In Europa il cammino di marcia è fin qui immacolato con 3 vittorie in altrettante partite e a San Siro arriva l'inedito incontro con il Kairat. Chivu opterà per ulteriore turnover pur preservando lo schema oramai consolidato del 3-5-2. In attacco curiosità per capire se Thuram satà finalmente a disposizione.