Perché Gattuso ha parlato schiettamente di playoff per l’Italia, rimontare la Norvegia è inverosimile

Gennaro Gattuso quando si è presentato ai microfoni della Rai ha detto: "Martedì ci giochiamo tanto perché vincendo potremo mettere Israele fuori dai giochi e preparare bene il playoff che dovremo fare". L'Italia tecnicamente potrebbe ancora scippare il primo posto del girone alla Norvegia, ma per farlo avrebbe bisogno di un miracolo sportivo per poter scavalcare Haaland e compagni, che hanno praticamente blindato il posto diretto per i Mondiali 2026 grazie a un vantaggio nella differenza reti pazzesco.

La differenza reti della Norvegia è mostruosa, il sorpasso dell'Italia è quasi impossibile

L'impresa dell'Italia era quasi disperata. Bisognava sperare in un passo falso dei norvegesi tra le partite di settembre e ottobre e sperare di recuperare qualcosina nella differenza reti. Non è accaduto niente di tutto questo, anzi, il gap è aumentato. La Norvegia nelle ultime due partite ha realizzato 16 gol (uno subito, e Haaland ha fallito pure un rigore, tirato due volte). L'Italia con Gattuso CT di gol ne ha siglati 13 in tre partite, ma il divario nella differenza reti è ampissimo: +26 per la Norvegia e +7 per l'Italia, che ha una partita in meno, quella che giocherà martedì prossimo con Israele, ma che deve recuperare 19 gol di scarto in tre partite – una da giocare a novembre con la Norvegia, che a sua volta sarà in campo a novembre pure contro l'Estonia.

Italia testa di serie nei playoff

L'Italia battendo Israele sarebbe certa del secondo posto e con un miglioramento della differenza reti potrebbe farsi due calcoli. Ma oggettivamente è complicatissimo recuperare e per questo si parla già apertamente dei playoff, che saranno l'incubo per la terza volta consecutiva. Si inizia a studiarli. La Nazionale sarà testa di serie, ciò significa che eventuali big (tipo Germania o Belgio) potrebbe essere evitate. Fare calcoli con tre giornate da disputare in ogni raggruppamento è molto complicato. La certezza è la semifinale in casa, con una squadra di medio cabotaggio, ma fare nomi ora è oggettivamente eccessivo, visto che la situazione è in divenire e solo a metà novembre si conosceranno i nomi dei possibili avversari dell'Italia per i playoff che si terranno a marzo.