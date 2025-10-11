L’Italia batte l’Estonia e consolida il secondo posto dietro la Norvegia: primo gol per Pio Esposito

L’Italia non sbaglia e contro l’Estonia ottiene i tre punti che bastano agli azzurri per consolidare la seconda posizione nel girone. La Nazionale di Gattuso vince 3-1 a Tallinn grazie ai gol di Kean e di Retegui nel primo tempo e poi di Pio Esposito nella ripresa.

L'Italia non sbaglia e contro l'Estonia ottiene i tre punti che bastano agli azzurri per consolidare la seconda posizione nel girone. La Nazionale di Gattuso vince 3-1 a Tallinn grazie ai gol di Kean e di Retegui nel primo tempo e poi di Pio Esposito nella ripresa. Nel mezzo la rete dei padroni di casa segnata da Sappinen con la complicità di Donnarumma.

Nonostante tutto però la la Norvegia resta ancora lontana. Nel pomeriggio Haaland e compagni avevano travolto 5-0 Israele portandosi a 18 punti in classifica (+6 sull'Italia che però ha una partita in meno) ma soprattutto con una differenza di 26 rispetto a 7 dell'Italia. L'Italia di Gattuso ha sbagliato un rigore con lo stesso Retegui e ha perso Kean per infortunio.

Il destro a giro di Kean per il momentaneo 0–1.

Italia già avanti 2-0 dopo il primo tempo

Il primo in Estonia è tutto di marca azzurra. L'Italia comincia subito forte la partita e dopo pochi minuti trova il vantaggio. Ottima intuizione di Dimarco che con un assist al bacio pesca Kean bravo con un paio di dribbling a liberarsi di un difensore avversario e mettere la palla in rete con un potente tiro di destro. Proprio l'attaccante della Fiorentina però al minuto 12 è protagonista in negativo per via di un infortunio che lo costringe ad essere sostituito da Pio Esposito. Kean mette male la caviglia a terra che fa un torsione innaturale procurandogli dolore.

Immediato il cambio che però non cambia i piani e le intenzioni di questa Italia che continua a spingere sull'acceleratore. Poco dopo Retegui viene messo giù in area di rigore costringendo l'arbitro a fischiare il penalty per gli azzurri. Dal dischetto lo stesso ex attaccante dell'Atalanta si incarica della battuta ma il suo tiro viene parato. Pochi minuti più tardi però Retegui si riscatta realizzando il gol che vale il momentaneo 2-0 grazie a un assist da destra di Orsolini. Le due squadre vanno dunque negli spogliatoio col punteggio di 0-2.

L’abbraccio di Pio Esposito con Spinazzola dopo il gol.

Nel secondo segna Esposito e Donnarumma fa una papera clamorosa

Nel secondo tempo l'atteggiamento dell'Italia resta lo stesso. Grosso possesso palla e tentativi continui di giocate in verticale per la nazionale di Gattuso che mette più volte in difficoltà l'Estonia. Retegui, lanciato da Orsolini, si ritrova davanti al portiere avversario ma il suo tiro finisce alto sulla traversa. Gli azzurri insistono e nel frattempo Gattuso inserisce in campo anche Spinazzola il quale è bravo a servire subito l'assist per l'accorrente Pio Esposito che riesce a sfruttare al meglio il passaggio del suo compagno di squadra per mettere la palla in porta.

Primo gol in azzurro per lui dopo la gioia del gol con l'Inter. Finita? Neanche per sogno. Subito dopo l'Estonia infatti trova incredibilmente il gol del 3-1 grazie a Sappinen che è bravo a sfruttare e mettere in rete il pallone lasciato incredibilmente cadere da Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro va in presa alta su un cross da sinistra ma la sfera gli scivola dalle mani e l'attaccante di casa riesce ad approfittarne. Una papera di dimensioni enormi per Gigio fortunatamente senza conseguenze per il risultato degli azzurri.