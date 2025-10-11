L’Italia perde Kean per infortunio: brutta distorsione alla caviglia per l’attaccante azzurro

Moise Kean aveva portato subito in vantaggio l'Italia contro l'Estonia grazie a una bella conclusione di sinistro. L'attaccante azzurro è stato bravo a mettere la palla in porta ma dopo 12 minuti di gioco la sua partita è finita. Kean è stato costretto ad uscire dal campo lasciando il posto a Pio Esposito per via di un brutto infortunio alla caviglia che fa un movimento innaturale. Il giocatore finisce subito a terra e chiede con insistenza l'intervento dei sanitari che giungono immediatamente in campo per intervenire col ghiaccio sulla parte interessata.

Kean resta a terra, è dolorante, non riesce proprio a poggiare la caviglia e infatti dopo qualche minuto chiede immediatamente il cambio. Il giocatore della Fiorentina è stato portato in spalla fuori da alcuni membri dello staff sanitario azzurro non riuscendo nemmeno a camminare. Un problema non di poco conto per l'Italia a caccia di gol in questa fase delle qualificazioni Mondiali e che perde di certo uno dei suoi attaccanti migliori.

Il momento in cui Kean crolla a terra per il dolore alla caviglia.

L'attaccante dell'Italia deve dunque lasciare il campo. Il dolore è troppo e infatti la sua smorfia di dolore è tutta un programma. A Kean è stato messo subito del ghiaccio prima che la caviglia venisse fasciata per tenerla rigida. A quel punto però i sanitari azzurri hanno deciso di accompagnarlo negli spogliatoi senza lasciarlo in panchina. Da capire ora l'entità dell'infortunio e se questo problema alla caviglia possa impedirgli di scendere in campo contro Israele.

La smorfia di dolore di Kean dopo l’infortunio.

Trema chiaramente anche la Fiorentina che nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare il pericoloso Milan di Allegri e rischia di farlo senza il suo miglior attaccante. Le alternative a Gattuso non mancano. Oltre a Pio Esposito, che Ringhio ha mandato subito in campo in Estonia al posto di Kean, come punta ci sarebbe anche Piccoli che è il suo sostituto naturale proprio alla Fiorentina. Prima di pensare alle alternative però Gattuso vorrà fare di tutto pur di avere Kean pronto per la prossima sfida.