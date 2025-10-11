L’Italia perde Kean per infortunio: brutta distorsione alla caviglia per l’attaccante azzurro
Moise Kean aveva portato subito in vantaggio l'Italia contro l'Estonia grazie a una bella conclusione di sinistro. L'attaccante azzurro è stato bravo a mettere la palla in porta ma dopo 12 minuti di gioco la sua partita è finita. Kean è stato costretto ad uscire dal campo lasciando il posto a Pio Esposito per via di un brutto infortunio alla caviglia che fa un movimento innaturale. Il giocatore finisce subito a terra e chiede con insistenza l'intervento dei sanitari che giungono immediatamente in campo per intervenire col ghiaccio sulla parte interessata.
Kean resta a terra, è dolorante, non riesce proprio a poggiare la caviglia e infatti dopo qualche minuto chiede immediatamente il cambio. Il giocatore della Fiorentina è stato portato in spalla fuori da alcuni membri dello staff sanitario azzurro non riuscendo nemmeno a camminare. Un problema non di poco conto per l'Italia a caccia di gol in questa fase delle qualificazioni Mondiali e che perde di certo uno dei suoi attaccanti migliori.
L'attaccante dell'Italia deve dunque lasciare il campo. Il dolore è troppo e infatti la sua smorfia di dolore è tutta un programma. A Kean è stato messo subito del ghiaccio prima che la caviglia venisse fasciata per tenerla rigida. A quel punto però i sanitari azzurri hanno deciso di accompagnarlo negli spogliatoi senza lasciarlo in panchina. Da capire ora l'entità dell'infortunio e se questo problema alla caviglia possa impedirgli di scendere in campo contro Israele.
Trema chiaramente anche la Fiorentina che nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare il pericoloso Milan di Allegri e rischia di farlo senza il suo miglior attaccante. Le alternative a Gattuso non mancano. Oltre a Pio Esposito, che Ringhio ha mandato subito in campo in Estonia al posto di Kean, come punta ci sarebbe anche Piccoli che è il suo sostituto naturale proprio alla Fiorentina. Prima di pensare alle alternative però Gattuso vorrà fare di tutto pur di avere Kean pronto per la prossima sfida.