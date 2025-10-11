Calcio
Gattuso ha bene in mente il percorso della sua Italia: "Noi abbiamo una missione"

Gennaro Gattuso è soddisfatto della vittoria dell’Italia in casa dell’Estonia per 3-1 e dimostra di avere bene in mente il percorso della sua Nazionale: “Noi abbiamo una missione”.
A cura di Vito Lamorte
Gennaro Gattuso è soddisfatto della vittoria dell'Italia in casa dell'Estonia per 3-1 e si è espresso così subito dopo il fischio finale: "L'importante è creare, ci sta sbagliare un gol o un rigore. Ma l'importante è creare. Dico ancora una volta grazie ai ragazzi per l'impegno e la voglia. Adesso bisogna recuperare perché la nostra storia dice che facciamo sempre fatica alla seconda partita, è un dato di fatto…"

Il CT prosegue, sempre ai microfoni di RaiSport: "Ci giochiamo tanto perché se vinciamo contro Israele loro sono fuori dai giri e possiamo preparare bene i play-off che dobbiamo fare".

Gattuso: "Se vinciamo contro Israele ci giochiamo tanto. Se vinciamo possiamo preparare bene i playoff"

Il CT della Nazionale dimostra di avere bene in mente il percorso che deve fare la sua squadra in vista degli spareggi di primavera: "Noi abbiamo una missione, che è quella di crescere partita dopo partita e di stare bene insieme. Dobbiamo migliorare la convinzione. Sono molto contento quando vedo questo spirito, anche quando ci sono degli errori".

Tonali dopo Estonia-Italia: "Gattuso ci ha tolto il pensiero di guardare la Norvegia"

Sui cali di concentrazione della squadra in alcuni momenti del match risponde così: “Se non ci fosse stato l’incidente di Gigio sarebbe stata una partita tranquilla. Ci stanno i momenti di difficoltà, sono motivo di crescita. La partita l‘abbiamo gestita per tutti i 93 minuti“.

Infine, Gattuso parla dell'infortunio di Moise Kean: "La caviglia dà fastidio, dispiace. Pio è entrato bene, ha fatto gol. Speriamo che non sia nulla di grave perché abbiamo bisogno di tutti".

Qualificazioni
mondiali
