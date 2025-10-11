Gattuso ha bene in mente il percorso della sua Italia: “Noi abbiamo una missione”

Gennaro Gattuso è soddisfatto della vittoria dell’Italia in casa dell’Estonia per 3-1 e dimostra di avere bene in mente il percorso della sua Nazionale: “Noi abbiamo una missione”.

Gennaro Gattuso è soddisfatto della vittoria dell'Italia in casa dell'Estonia per 3-1 e si è espresso così subito dopo il fischio finale: "L'importante è creare, ci sta sbagliare un gol o un rigore. Ma l'importante è creare. Dico ancora una volta grazie ai ragazzi per l'impegno e la voglia. Adesso bisogna recuperare perché la nostra storia dice che facciamo sempre fatica alla seconda partita, è un dato di fatto…"

Il CT prosegue, sempre ai microfoni di RaiSport: "Ci giochiamo tanto perché se vinciamo contro Israele loro sono fuori dai giri e possiamo preparare bene i play-off che dobbiamo fare".

Il CT della Nazionale dimostra di avere bene in mente il percorso che deve fare la sua squadra in vista degli spareggi di primavera: "Noi abbiamo una missione, che è quella di crescere partita dopo partita e di stare bene insieme. Dobbiamo migliorare la convinzione. Sono molto contento quando vedo questo spirito, anche quando ci sono degli errori".

Sui cali di concentrazione della squadra in alcuni momenti del match risponde così: “Se non ci fosse stato l’incidente di Gigio sarebbe stata una partita tranquilla. Ci stanno i momenti di difficoltà, sono motivo di crescita. La partita l‘abbiamo gestita per tutti i 93 minuti“.

Infine, Gattuso parla dell'infortunio di Moise Kean: "La caviglia dà fastidio, dispiace. Pio è entrato bene, ha fatto gol. Speriamo che non sia nulla di grave perché abbiamo bisogno di tutti".