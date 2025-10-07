Perché Fabio Cannavaro ha firmato il contratto da CT dell’Uzbekistan accanto a un militare

Fabio Cannavaro ha firmato il suo nuovo contratto come CT dell’Uzbekistan di fianco a un militare. Il suo nome è Bakhodir Kurbanov, presidente Federale e anche Presidente del Servizio di Sicurezza dello Stato.

Fabio Cannavaro ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura come nuovo CT dell'Uzbekistan. L'ex difensore italiano, capitano e campione del mondo della selezione azzurra nel 2006 prenderà parte ai prossimi Mondiali 2026 proprio con la Nazionale uzbeka. Un'avventura non di poco conto per lui che ha da poco chiuso la sua precedente esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria. I canali ufficiale della Federazione uzbeka in questi giorni hanno documentato ogni passo di Cannavaro fin dal suo arrivo.

L'ex campione azzurro ha visitato le strutture bellissima della Nazionale prima di dirigersi a firmare il suo contratto proprio nei palazzi della Federazione. Qui, in uno scatto diventato virale sui social, Cannavaro si mostra seduto dietro a una scrivania insieme al Presidente Federale dell'UFA vestito però con l'uniforme militare. Una veste un po' insolita per un uomo di sport ma che ha chiaramente la sua spiegazione: L'uomo in questione è Bakhodir Kurbanov.

Chi è Bakhodir Kurbanov, l'uomo accanto a Fabio Cannavaro con l'uniforme militare

Bakhodir Kurbanov, eletto il 22 febbraio 2025, oltre ad essere Presidente della Federcalcio uzbeka è anche il Presidente del Servizio di Sicurezza dello Stato, e ha preso il posto di Abdusalom Azizov, dimessosi all'inizio del 2025. Kurbanov ha il titolo di Generale e anche per questo motivo ha presenziato alla firma di Cannavaro proprio con l'uniforme militare. Kurbanov durante il suo discorso di insediamento aveva spiegato: "Inizieremo i nostri primi passi verso la digitalizzazione del calcio. La digitalizzazione aumenterà la trasparenza, migliorerà la formazione dei giovani giocatori e introdurrà un approccio scientifico allo sviluppo dei giocatori".

Kurbanov in uno scatto insieme al ministro della difesa turco.

La sua nomina era stata subito appoggiata dal comitato federale e si era materializzata alla fine di gennaio quando l'ex capo dei Servizi di Sicurezza dello Stato, Abdusalom Azizov, si è dimesso dalla carica di Presidente dell'UFA. Le sue funzioni sono state temporaneamente svolte dal Primo Vicepresidente dell'UFA, Ravshan Ermatov, prima di finire proprio nelle mani di Kurbanov che ora punta a lanciare al meglio il calcio in Uzbekistan trovando subito nella qualificazione ai Mondiali di calcio della Nazionale maggiore un'enorme vetrina e un grande trampolino di lancio utile a tutto il Paese.