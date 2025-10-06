Fabio Cannavaro all’Uzbekistan diventa il quarto CT più pagato al mondo: quanto guadagnerà

Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo CT dell’Uzbekistan. L’ex difensore azzurro è diventato anche il quarto commissario tecnico più pagato al mondo.

Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo CT dell'Uzbekistan. L'ex Pallone d'Oro e capitano dell'Italia guiderà la nazionale asiatica nella prima storica partecipazione a un campionato del mondo. Una nomina arrivata dopo i rumors delle scorse settimane e la possibilità che Cannavaro potesse anche finire sulla panchina della Cina. Per il campione di Germania 2006 la possibilità dunque di guidare l'Uzbekistan ai Mondiali centrando anche un primato inaspettato: è il quarto CT più pagato al mondo con un ingaggio da 4 milioni di euro annuali.

Lo stipendio di Cannavaro all'Uzbekistan

L'attuale stipendio più alto spetta al ct del Brasile Carlo Ancelotti con 9,5 milioni di euro seguito da Thomas Tuchel dell'Inghilterra con 5,9 milioni di euro e Julian Nagelsmann della Germania con 4,9 milioni di euro. Cannavaro si piazza così al quarto posto in questa speciale classifica alla pari con il portoghese Roberto Martinez (4 milioni di euro) e davanti al francese Didier Deschamps (3,8 milioni di euro). Con Cannavaro lavoreranno anche il vice Eugenio Albarella, il collaboratore Francesco Troise e il preparatore dei portieri Antonio Chimenti.

Cannavaro durante l’esperienza alla Dinamo Zagabria.

Questa la nota ufficiale diramata dalla Federazione dell'Uzbekistan con un post sui social: "La Federazione calcistica dell'Uzbekistan ha firmato un contratto con Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e uno dei migliori difensori dell'era moderna. Il ct guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico". L'Uzbekistan si è qualificato al Mondiale chiudendo il girone di qualificazione al secondo posto alle spalle dell'Iran trainato dai gol dell'ex romanista Shomurodov e dal difensore Khusanov, pagato oltre 40 milioni dal City di Guardiola.

La carriera da allenatore di Cannavaro

Cannavaro dunque aggiunge al suo palmares l'ennesima esperienza rilevante. L'ex difensore dopo il ritiro ha allenato il Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Quanjian e ha guidato brevemente la nazionale cinese nel 2019. Poi il ritorno in Italia con la complessa esperienza sulla panchina del Benevento e poi all'Udinese guidando i friulani a conquistare una miracolosa salvezza. Infine la Dinamo Zagabria prima dell'esonero di aprile. Da allora non ha più guidato una squadra accettando solo adesso la ricca offerta dell'Uzbekistan.