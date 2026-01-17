Perché è stato deciso che Bologna-Fiorentina si giocherà, a poche ore dalla morte di Rocco Commisso

La morte di Rocco Commisso non cambierà i piani sportivi della Fiorentina in questo week-end. La squadra di Vanoli scenderà regolarmente in campo domenica 18 gennaio allo stadio Dall'Ara contro il Bologna per la partita valida per la 21a giornata di Serie A. Nessun rinvio dunque, con il club che ha deciso di ricordare il presidente scomparso proprio disputando tutti gli impegni previsti nelle prossime ore.

Perché la Fiorentina giocherà contro il Bologna, poche ore dopo la morte di Commisso

La notizia del decesso del patron della Viola ha sconvolto tutti a Firenze. Invece di fermarsi però, tutte le squadre viola rispetteranno il programma giocando le partite. Tra queste rientrano anche le sfide della formazione femminile, e soprattutto della Fiorentina di Vanoli che giocherà a Bologna. Nel comunicato diramato dal club è spiegato il motivo di questa scelta di andare avanti: "La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti".

L'omaggio alla memoria del presidente scomparso

Dunque si è voluto omaggiare la memoria di Rocco Commisso che da grande appassionato di calcio, innamorato della Fiorentina, avrebbe voluto vedere la partita della sua squadra: "Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stato la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi". Certo non sarà semplice per i giocatori della squadra viola trattenere le emozioni, e non lasciarsi travolgere dalle stesse, ma tutti avranno uno stimolo in più per cercare di portare a casa i tre punti.

Le iniziative della Fiorentina per Bologna

Già oggi tutto il gruppo in occasione della rifinitura si è riunito al centro del campo per un commosso e commovente minuto di silenzio davanti anche ad uno striscione con la scritta "Grazie Rocco". Minuto di silenzio che sarà osservato su tutti i campi di calcio nel week-end. La Fiorentina ovviamente giocherà a Bologna con il lutto al braccio, e con una speciale t-shirt che sarà indossata durante il warm-up prepartita. Un modo di portare in campo ancora una volta Rocco Commisso.