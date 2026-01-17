Rocco Commisso, cosa succede adesso: dal mancato rinvio di Bologna-Fiorentina al futuro del club viola

Nelle scorse ore è venuto a mancare Rocco Commisso, imprenditore americano, che da sei anni e mezzo era il proprietario della Fiorentina. Il cordoglio è unanime per Commisso, ricordato con affetto da tutto il mondo del calcio, non solo quello italiano. Ma ora ci si chiede cosa succederà al club Viola, soprattutto a livello societario. In meno di due anni è cambiato praticamente tutto. La partita con il Bologna, invece, si giocherà regolarmente domenica pomeriggio, alle 15. La Fiorentina ha annunciato di voler rispettare tutti gli impegni.

Bologna-Fiorentina è in programma domenica 18 gennaio

La squadra guidata da Vanoli stava preparando in questi giorni la delicatissima partita con il Bologna, altra sfida cardine di questa stagione che vede la Fiorentina in piena lotta per non retrocedere. La FIGC ha disposto un minuto di silenzio in memoria e in ricordo di Rocco Commisso, da osservare prima di ogni partita del fine settimana, e pure di lunedì. Non sarà rinviata Bologna-Fiorentina.

Da più parti si era parlato dell'ipotesi rinvio, considerato quanto accade quasi due anni fa quando Joe Barone, il braccio destro di Commisso che si sentì male prima di Atalanta-Fiorentina, con la partita che venne spostata a giugno. Ma i tanti impegni delle due squadre, entrambe in lizza in tre competizioni, hanno reso complicato, almeno nel breve periodo, la ricerca di una data utile per l'eventuale recupero. La decisione definitiva è praticamente arrivata e la partita al Dall'Ara si terrà nel giorno e nell'orario prefissato.

Leggi anche Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente

La Fiorentina non solo non ha chiesto il rinvio ma ha comunicato che, per rispetto alla memoria di Commisso, saranno onorati tutti gli impegni ufficiali: " La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti. Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi.

Quale sarà il futuro della Fiorentina

La Fiorentina ha perso il suo faro. Ma per il momento almeno nulla cambierà. Sarà la moglie Catherine, con la quale aveva da poco celebrato 50 anni di matrimonio, a prendere le decisioni riguardo il club. Una presenza discreta, ma incisiva. Perché negli anni Catherine ha avuto un ruolo importante all'interno del club, che quasi due anni fa perse anche Joe Barone, amico fraterno, oltre che deus ex machina del club. Il direttore generale Alessandro Ferrari e l'a.d. Marc Stephan continueranno a dirigere il club, che dal 4 febbraio avrà tra i suoi componenti anche Fabio Paratici, che sarà l'uomo mercato.