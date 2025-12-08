Champions League
video suggerito
video suggerito

Perché Chiesa è fuori dai convocati di Inter-Liverpool: Slot non usa giri di parole su di lui

Il tecnico dei Reds spiega le ragioni dell’assenza dell’italiano proprio per la partita di San Siro: “È malato… se guarisce miracolosamente, cosa che i medici non prevedono, potrebbe partire domani e raggiungerci. Ma non è quello che mi aspetto”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Federico Chiesa è fuori dai convocati del Liverpool per la partita di Champions League con l'Inter a San Siro. Perché l'esterno d'attacco proprio non riesce a trovare spazio con continuità tra i Reds? Arne Slot ha spiegato qual è il motivo della sua esclusione. Niente di assimilabile al caso Salah, che ha agitato la vigilia della sfida e l'allenatore ha tagliato dalla squadra che domani sera sarà di scena al Meazza. È lo stesso tecnico a chiarire le ragioni dell'assenza dell'italiano: "È malato… se guarisce miracolosamente, cosa che i medici non prevedono, potrebbe partire domani e raggiungerci. Ma non è quello che mi aspetto. Peccato perché sarebbe stato speciale per lui giocare qui in Italia e a San Siro".

Le parole di Slot su Chiesa alla vigilia di Inter-Liverpool

L'ex di Fiorentina e Juventus era uno dei calciatori più attesi ma un'influenza (almeno questa è la versione che rimbalza dall'Inghilterra) lo ha costretto a rinunciare al viaggio e, più ancora, alla possibilità di accumulare un po' di minuti anche in Champions vista anche l'indisponibilità di Gakpo. Finora in Coppa ha marcato per 3 volte il cartellino delle presenze, per un totale di 61 minuti e senza mai partire titolare. Un copione che si ripete spesso anche in campionato nonostante Slot ne tessa gli elogi. In conferenza, prima dell'Inter, gli hanno perfino chiesto come mai non sia ancora tornato in Nazionale.

Immagine

"Non spetta a me decidere chi convocare per la nazionale italiana, olandese o inglese. Sono molto contento di vedere che Federico è in una condizione decisamente migliore in questa stagione rispetto alla scorsa. La scorsa stagione ha avuto difficoltà fisiche, ma in questa stagione ha avuto più spazio e ha vissuto momenti molto positivi. Lo apprezzo come giocatore e come persona. Ripeto, è un peccato che manchi a San Siro ma non sta bene".

Leggi anche
Salah salta Inter-Liverpool dopo lo sfogo contro Slot: a gennaio può arrivare una clamorosa separazione

Il salvataggio di Chiesa che ha evitato ai Reds una beffa clamorosa

Pochi giorni fa Chiesa s'era reso protagonista di un'azione rivelatasi fondamentale per evitare una sconfitta clamorosa (e sanguinosa) per il Liverpool. Lanciato nella mischia per una manciata di minuti, fu grazie a un suo caparbio recupero (una corsa di 60 metri per tallonare l'avversario in contropiede) che i Reds sventarono il colpo del ko che avrebbe spezzato loro le gambe in casa. "Quello he ha fatto dimostra qual è la sua mentalità. Poteva dire: non ce la faccio… invece ha continuato a correre", sottolineò Slot plaudendo al carattere e al comportamento dell'italiano.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Inter
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
serie a
Torino-Milan 1-0, granata subito in vantaggio con Vlasic su calcio di rigore
Che fine ha fatto Santiago Gimenez dopo l'infortunio al Milan da lui stesso annunciato: il suo rientro è ancora poco chiaro
Come Conte ha trasformato il Napoli in un mese: l’intelligenza del tecnico, il protagonismo dei singoli
L'esperimento Yildiz falso nove alla Juve è stato bloccato dalla mossa del Napoli durante il primo tempo
Perché Zhegrova non gioca quasi mai con la Juventus: "Quando sarà titolare vi accorgerete qual è il problema"
Neres brucia Koopmeiners, Kelly si perde Hojlund in area di rigore, la sintesi di Napoli-Juventus è tutta qui
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views