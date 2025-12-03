Calcio
Il salvataggio di Chiesa al 94° minuto è stata una delle cose più folli mai viste a Liverpool

L’attaccante dei Reds si è reso protagonista di una rincorsa pazzesca in pieno recupero: è stato alle costole dell’avversario scattato in contropiede poi ne ha deviato il tiro quasi sulla linea, salvando il Liverpool dalla sconfitta.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Minuto numero 93, Liverpool e Sunderland sono sull'1-1. Federico Chiesa, che Slot ha inserito all'86°, mette le ali dell'angelo custode di Anfield: minuto numero 94 e qualche spicciolo in secondi, salva squadra e (forse) la panchina dell'allenatore che proprio non lo vede. Gli toglie le castagne dal fuoco con una rincorsa eroica, percorrendo sessanta metri di campo, tornando in difesa mulinando le gambe e poi sventando la rete dell'1-2 quasi sulla linea. È come se avesse segnato un gol, tale è stato il boato del pubblico che già tremava nel vedere gli ospiti lanciati in porta.

Chiesa si fa sessanta metri di campo e salva il Liverpool

L'azione d'attacco dei Reds sfuma, il portiere avversario arpiona la palla in uscita e la calcia subito in avanti. Il recupero sta quasi per scadere e il Liverpool rischia l'ennesima sconfitta beffa. Roefs lancia in avanti per Isidor che scatta e scappa via. Non ci sono maglie dei Reds intorno a lui. Non c'è calciatore che tenti, in un modo o nell'altro, di fermarlo. Nessuno è in grado (e forse ne ha voglia…) di stargli dietro. L'unico, come fosse sbucato dal nulla, è Federico Chiesa.

Si lancia all'inseguimento e ha una sola cosa in testa: deve bloccarlo a ogni costo. E così quando arrivano in aria va anche a contatto. Non lo butta giù ma lo contrasta quel tanto che basta per attendere l'uscita di Alisson. Niente da fare… nemmeno il portiere brasiliano stoppa Isidor he tira. Chiesa è lì, di spalle. Con la coda dell'occhio vede la sfera, allunga la gamba destra all'indietro e intercetta il tiro. Anfield esplode.

È finita in parità, ma poteva andare diversamente… la sua azione coraggiosa è stata una delle cose che hanno salvato il Liverpool dalla sconfitta contro il Sunderland. Ha rincorso la palla, ha provato a recuperarla e alla fine ha bloccato un contropiede del Sunderland.

