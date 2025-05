video suggerito

Perché Antonio Conte non è in panchina in Napoli-Cagliari, la partita che può valere lo Scudetto Nella partita più importante dell'anno, Napoli-Cagliari di questa sera che può valere il 4° Scudetto, Antonio Conte non siederà sulla panchina degli azzurri: deve scontare un turno di squalifica dopo il rosso rimediato a Parma. Fatale la rissa verbale con la panchina dei Ducali.

A cura di Alessio Pediglieri

La partita che può valere una intera stagione per il Napoli non vedrà in panchina Antonio Conte: il tecnico deve scontare un turno di squalifica che lo ha costretto a restare lontano dalla sua canonica postazione, obbligato alle tribune al Maradona nel corso della sfida di venerdì sera, contro il Cagliari. Un ultimo atto amaro per Conte che paga le incandescenze a bordo campo avvenute durante la partita di Parma, dove il Napoli ha impattato 0-0 mantenendo aperta la sfida con l'Inter per il Tricolore.

Al Maradona ci saranno tutti, tutti ai loro posti, per brindare al 4° Scudetto che oramai dista solamente 90 minuti. I tifosi sugli spalti, i giocatori in campo, dirigenza e staff al seguito. Tutti, tranne Antonio Conte: il tecnico non siederà sulla panchina a dirigere per l'ultima volta in questa stagione, la squadra obbligata a salvaguardare da ogni possibile amara sorpresa quel punto di vantaggio sull'Inter che garantirebbe il titolo. Al suo posto ci sarà il fido Cristian Stellini.

L'ufficialità della squalifica è arrivata a poche ore dopo la fine di Parma-Napoli in cui aveva rimediato un rosso diretto: "Squalifica per una giornata effettiva di gara, ammenda di 5mila euro e ammonizione ad Antonio Conte per avere inoltre, al 45° del secondo tempo" si legge nel referto del Giudice Sportivo, "assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria". Stessa sorte per il suo dirimpettaio nerazzurro, Simone Inzaghi che – a sua volta – è stato fermato per un turno, costretto a saltare Como-Inter, in contemporanea.

Una decisione che era nell'aria e che lo stesso Antonio Conte aveva commentato nell'immediato post gara del Tardini: "La squalifica con il Cagliari? Dispiace quando uno lavora tutto l'anno. Mi ha dato fastidio l'ostruzione fatta dal Parma nel secondo tempo e si sono anche lamentati del recupero" ha sottolineato Conte in conferenza post gara. "Posso capire che ci siano obiettivi diversi, ma a tutto c'è un limite. Mi dà molto fastidio non essere in panchina all'ultima sinceramente".

Ma cos'era accaduto di preciso negli attimi finali di Parma-Napoli? Fatale è stata la rissa verbale avvenuta con un componente dello staff di Chivu in panchina, che ha subito uguale squalifica dal giudice sportivo. Proprio al 90′ mentre da San Siro arrivavano conferme del pareggio della Lazio che riportava il Napoli di nuovo in testa seppur di un solo punto. Nervi scoperti e tensione alle stelle tra le due panchine, con Conte completamente fuori di sé. "Non vedevi l'ora, pezzo di me**a!", ha urlato ad Antonio Gagliardi, vice di Cristian Chivu, "poi ti vengo a prendere!"