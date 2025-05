Conte non ci ha visto più: “Non vedevi l’ora, pezzo di m…a. Poi ti vengo a prendere”

video suggerito

I microfoni a bordo campo del Tardini hanno catturato le parole pesanti pronunciate da Antonio Conte prima e dopo l'espulsione nel convulso finale di Parma-Napoli: ecco con chi ce l'aveva.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Napoli è tornato da Parma con una buona fetta di Scudetto cucita sul petto: gli azzurri sono ancora padroni del proprio destino, visto che al Tardini hanno pareggiato esattamente come ha fatto l'Inter al Meazza contro la Lazio, mantenendo dunque invariato il vantaggio di un punto in classifica: battendo il Cagliari già salvo nell'ultima giornata al Maradona gli uomini di Antonio Conte metteranno in bacheca il quarto tricolore della storia partenopea, indipendentemente dal risultato dell'Inter a Como. Proprio Conte peraltro non sarà in panchina, perché è stato espulso dall'arbitro Doveri (e con lui Chivu) nel convulso finale, in cui sono volate parole grosse.

Con chi ce l'aveva Conte nel finale di Parma-Napoli: "Poi ti vengo a prendere"

A Parma è da poco passato il 90′, col punteggio inchiodato sullo 0-0, mentre a San Siro la Lazio ha appena segnato il gol del 2-2 con Pedro su calcio di rigore: in quel momento al Tardini scoppia un accenno di rissa a bordo campo tra le due panchine, con Doveri che accorre e poi estrae i cartellini rossi per i due tecnici. Dopo la fine della partita spuntano altre immagini e anche l'audio dei microfoni, a quel punto si capisce con chi ce l'aveva Conte e anche cosa gli aveva detto, completamente fuori di sé. "Non vedevi l'ora, pezzo di merda!", ha urlato il leccese trasfigurato ad Antonio Gagliardi, vice di Cristian Chivu. "Poi ti vengo a prendere!", ha aggiunto uscendo furioso dal campo per seguire gli ultimi minuti di recupero dal tunnel.

Antonio Conte è stato appena espulso da Doveri e continua a inveire verso la panchina del Parma: nel mirino il vice di Chivu Gagliardi

Conte non ci ha visto più perché a suo dire nel finale della gara l'atteggiamento dei calciatori del Parma è stato di totale ostruzionismo (ai ducali bastava il pareggio per la salvezza matematica) e ha detto qualcosa al riguardo alla panchina avversaria, che gli ha risposto indicando con le dita il recupero concesso dall'arbitro. Lì si è scatenato il parapiglia con le parole pesanti rivolte a Gagliardi (ex analista tattico dell'Italia di Mancini vittoriosa agli Europei ma anche della Juventus) e la successiva espulsione del tecnico pugliese.

Il tecnico ha poi spiegato le sue ragioni: "Troppo ostruzionismo del Parma, non si è giocato"

In conferenza poi Conte ha puntualizzato come in effetti la sua rabbia fosse per quelle eccessive perdite di tempo dei calciatori del Parma: "Mi ha dato molto fastidio l'ostruzionismo che ha fatto il Parma nel secondo tempo, l'ho trovato esagerato in tutto e per tutto. E per di più si stavano pure lamentando del recupero, che era di soli 6 minuti. Nel secondo tempo abbiamo giocato pochissimo, una volta un crampo, un'altra volta un colpo in testa, poi entrava il medico, poi usciva, secondo me è stato permesso un po' troppo. Io ho avuto la fortuna e la bravura di allenare in Inghilterra, queste cose vengono fischiate sonoramente dal pubblico, per chi prova a fare ostruzionismo. Posso capire che ci siano degli obiettivi diversi, però a tutto c'è un limite. Questo mi ha dato fastidio".