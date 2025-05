video suggerito

Conte e Chivu si urlano insulti, maxi-rissa nel finale bollente di Parma-Napoli: cosa è successo Conte e Chivu sono stati espulsi in Parma-Napoli. Cosa è successo in panchina con i due allenatori che salteranno l'ultima partita.

A cura di Marco Beltrami

L'adrenalina per il finale incandescente di Parma-Napoli ha giocato un brutto scherzo ad Antonio Conte e Cristian Chivu, entrambi espulsi. Un rosso pesante che impedirà ai due allenatori di essere in panchina negli ultimi delicati minuti della stagione in Serie A. Ma cosa è successo in panchina? E perché Conte e Chivu sono entrati in rotta di collisione.

Cosa è successo in Parma-Napoli, espulsi Conte e Chivu

Tutto è nato da quanto accaduto a Milano, con il pareggio dell'Inter contro il Napoli. Nella zona delle panchine si è scatenato il caos: Lukaku ha provato ad aggiornare tutta la squadra sul risultato proveniente dal Meazza, con Conte che dal canto suo ha provato a frenare gli entusiasmi mantenendo alta la concentrazione. Grande confusione insomma, che si è estesa poi anche alla panchina del Parma.

Grande nervosismo per Conte, di cosa si è lamentato

Conte in particolare ha avuto uno scontro fortissimo con un collaboratore di Chivu, ovvero Gagliardi, che si è esteso poi anche all'allenatore gialloblu Chivu. Sono volate parole grosse, con il mister del Napoli furioso anche per le presunte perdite di tempo degli avversari. I suoi collaboratori, e gli stessi calciatori in primis Lukaku, hanno cercato di calmarlo e allontanarlo. Tutto per evitare provvedimenti ancora più duri. Questo non è bastato a scongiurare il rosso, condiviso con il tecnico del Parma.

Prima di lasciare il campo "scortato" nella pancia dello stadio, Conte ha urlato parole tutt'altro che leggere nei confronti di qualcuno della panchina del Parma, ancora visibilmente infuriato. Subito corsa in tribuna per dare le ultime indicazioni alla squadra. Sfinito il mister nell'intervista post-match, con l'amarezza per l'assenza in quella che potrebbe essere l'ultima partita ovvero quella dello Scudetto con il Cagliari.