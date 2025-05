video suggerito

Cosa serve al Napoli per vincere lo Scudetto sull'Inter all'ultima giornata: tutte le combinazioni Cosa serve al Napoli che ha un punto di vantaggio sull'Inter in classifica, nell'ultima giornata di Serie A per vincere lo Scudetto. Tutti gli scenari.

A cura di Marco Beltrami

Cosa serve al Napoli per vincere lo Scudetto all'ultima giornata e staccare definitivamente l'Inter? Dopo il pareggio della squadra di Inzaghi con la Lazio e quella della squadra di Conte con il Parma, gli azzurri hanno bisogno di una vittoria contro il Cagliari nella 38a di Serie A per laurearsi campioni d'Italia. In caso di pareggio o sconfitta, tutto dipenderebbe dal risultato di Como-Inter. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Napoli campione d'Italia con una vittoria sul Cagliari

Il Napoli nell'ultima giornata di campionato giocherà in casa contro il Cagliari. Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe certa del primo posto in Serie A e dunque dello Scudetto. Con questo scenario anche un successo dell'Inter con il Como non cambierebbe nulla visto che la formazione di Inzaghi resterebbe comunque a meno due.

Napoli campione con un pareggio se l'Inter non vince contro il Como

Al Napoli potrebbe bastare anche un pareggio per laurearsi campione d'Italia. In questo caso però tutto dipenderebbe dal risultato dell'Inter. Se l'Inter infatti non vincesse contro il Como allora il Napoli manterrebbe il vantaggio necessario per vincere lo Scudetto. Con il pari i nerazzurri resterebbero a meno uno, con la sconfitta chiuderebbero a meno due.

Cosa succede se il Napoli perde contro il Cagliari

Se il Napoli perde contro il Cagliari, bisognerà vedere cosa farà l'Inter. Con un pareggio dei nerazzurri contro il Como, la squadra di Conte e quella di Inzaghi si ritroverebbero appaiate in classifica e quindi si ricorrerà allo spareggio per decretare la squadra campione d'Italia. Con una sconfitta dell'Inter, il Napoli vincerebbe lo Scudetto. Con i 3 punti Inter campione d'Italia e nulla da fare per il Napoli