Per Aston Villa-Maccabi Tel Aviv allerta senza precedenti: no-fly zone per scongiurare incidenti

Birminghan è già sotto assedio e ci resterà fin dopo la partita di giovedì sera tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv per l’Europa League. Quasi mille agenti schierati, droni, cani poliziotto e guardie a cavallo hanno invaso la città sul cui cielo è prevista anche una no-fly zone. Ai tifosi israeliani è stata vietata la trasferta ma è altissimo anche il rischio di proteste ProPal.

Birmingham si appresta a vivere uno dei giovedì sportivi cui mai avrebbe voluto assistere con la città militarizzata in vista della sfida di Europa League tra l'Aston Villa e il Maccabi Tel Aviv. Il terrore è che si possano verificare incidenti tra le due tifoserie dentro e soprattutto fuori dallo stadio a tal punto che il Governo inglese ha dato il via libera per una assetto di massima allerta, con un enorme dispiegamento di agenti e misure di sicurezza mai messe in atto prima per una partita di calcio. Il tutto anche se da tempo ai tifosi israeliani è stata vietata la trasferta in Inghilterra: il sospetto e la paura è che alcuni ultrà del Maccabi siano riusciti comunque ad acquistare i biglietti per la partita. Con sullo sfondo le pronte proteste ProPal.

Aston Villa-Maccabi sotto assedio: no-fly zone e assetto militare malgrado l'assenza di tifosi ospiti

Quasi mille agenti di polizia saranno in servizio durante la sfida di Europa League, che è in programma giovedì sera tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv, con la città di Birmingham già messa sotto assedio nell'ambito di un'operazione di vasta portata sulla sicurezza pubblica. La polizia delle West Midlands è stata richiamata all'ordine e sta già disponendosi per dispiegare forze straordinarie, attraverso l'utilizzo di droni telecomandati, cani poliziotto e agenti a cavallo, prima durante e dopo la gara. Con una misura estrema sopra e attorno al Villa Park: verrà istituita una vera e propria no-fly zone per evitare qualsiasi possibilità di problematiche esterne al semplice evento sportivo. Il tutto entro un raggio che verrà elevato ad un miglio dallo stadio nel giorno della partita. Chiunque venga trovato a pilotare un drone o un mezzo volante di qualsiasi altro genere verrà direttamente arrestato.

Aston Villa-Maccabi a rischio proteste ProPal: "Chi può eviti, non vada allo stadio"

La portata dell'operazione per la partita di giovedì sera è senza precedenti, anche perché tecnicamente non ce ne sarebbe la necessità visto che ufficialmente non saranno presenti sostenitori della squadra ospite, cui è stata negata la possibilità di trasferta e la vendita dei biglietti. Tuttavia, le forze dell'ordine sono in stato di allerta per la probabilità che i tifosi del Tel Aviv siano in parte già riusciti ad accaparrarsi i biglietti e presentarsi nei pressi dello stadio dove è altissimo anche il rischio di proteste sul fronte ProPal tra cui un gruppo chiamato "Palestine Solidarity Campaign", che ha pianificato una protesta durante la partita: "Ci saranno gravi disagi per le strade" hanno già comunicato i vertici della polizia, "chiunque possa eviti la zona dello stadio. Le forze dell'ordine faranno tutto il possibile ma potrebbe non essere sufficiente".