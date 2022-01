Pelé è uscito dall’ospedale, ma il cancro si sarebbe diffuso Dal Brasile arrivano notizie sulle condizioni di salute di Pelé. L’ex calciatore si sarebbe sottoposto a nuovi cicli di chemioterapia per contrastare il cancro che si sarebbe esteso.

A cura di Alessio Morra

Dal Brasile arrivano brutte e tristi notizie che riguardano il grande Pelé. Secondo la ESPN il cancro si sarebbe diffuso e il leggendario calciatore brasiliano si starebbe sottoponendo a nuovi cicli di chemioterapia per contrastare le metastasi all'intestino, al fegato e ai polmoni. Lo scorso anno era stato rimosso a Pelé un tumore al colon.

Come noto Pelé sta lottando da mesi. O'Rey ha battagliato contro un tumore al colon, che è stato rimosso lo scorso settembre. Ma secondo i media brasiliani gli ultimi esami ai quali la leggenda del calcio è stato sottoposto avrebbero evidenziato la presenza di metastasi al fegato, all'intestino e ai polmoni. Conferme ufficiali non ce ne sono. L'unica certezza è che Pelé è stato ricoverato per 48 ore in ospedale Albert Einstein di San Paolo, prima di tornare a casa nella giornata di giovedì. Il suo staff ha fatto sapere che l'ex numero 10 del Brasile si trova ‘in condizioni clinicamente stabili'. ESPN Brasile sostiene che il cancro si sia diffuso e per questo Pelé si sarebbe già sottoposto a nuovi cicli di chemioterapia.

Pelé è uno dei più grandi calciatori di sempre. Citi il suo nome e pensi al calcio, è stato un numero 10 straordinario. Pelé ha scritto pagine di storie, anzi capitoli di storia del calcio. Lui è l'unico giocatore ad aver i Mondiali tre volte, con il Brasile li conquistò per la prima volta nel 1958, quando era ancora minorenne (18 anni li avrebbe compiuti tre mesi dopo), poi nel 1962 e nel 1970. Stella del Santos, ha realizzato oltre 1000 gol in carriera. Ora sta disputando la partita più difficile e più importante della sua vita.