Paura per Moise Kean, l'attaccante esce dal campo in barella immobilizzato in Verona-Fiorentina L'attaccante della Fiorentina dopo aver subito un colpo alla fronte era uscito dal campo, medicato e suturato Kean era tornato in campo. Ma poco dopo Kean, in seguito a un altro colpo, ha lasciato il terreno di gioco in barella immobilizzato.

A cura di Alessio Morra

Moise Kean ha lasciato il campo al 66′ di Verona-Fiorentina in barella. Minuti di paura per l'attaccante viola che ha vissuto una decina di minuti tremendi. Kean in un contrasto di gioco ha riportato una ferita all'arcata sopraccigliare. Medicato e suturato a bordo campo è tornato a giocare, ma pochi minuti si è accasciato al suolo, da solo, ed è rimasto a terra, sul terreno di gioco. Kean è stato portato fuori dal campo in barella immobilizzato.

Kean crolla in campo durante Verona-Fiorentina

Si era nel secondo tempo della sfida del Bentegodi. Kean subisce un colpo, duro, all'arcata sopraccigliare, che come sa chi segue la boxe è un punto delicatissimo. L'ex della Juve perde sangue, i medici della Viola lo curano e lo suturano a bordo campo. Kean si rialza e rientra il campo sulle sue gambe, dopo essersi cambiato la maglia sporca di sangue. Il giocatore rientra, ma dopo pochi minuti crolla a terra, da solo, dopo aver subito poco prima un altro colpo. Momenti di vera paura al Bentegodi con i calciatori delle due squadre che osservano da vicino Kean, che pare abbia anche perso i sensi per qualche secondo.

Immobilizzato lascia il Bentegodi

Perché Kean è a terra, immobile, fermo, muove un braccio, rasserena, poi viene immobilizzato e tra gli applausi esce in barella. Prima di essere portato in ospedale in ambulanza. Si aspettano ulteriori notizie e si spera di averne di positive.